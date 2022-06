Elisabetta Canalis a Genova per promuovere la Liguria (Video)

Elisabetta Canalis protagonista della campagna estiva di promozione del territorio di Regione Liguria. Lo spot presentato oggi si collega alla “cartolina” andata in onda durante le serate del Festival di Sanremo nel quale la testimonial aveva raccontato il suo legame speciale con la nostra terra. Alla campagna estiva, in onda sulle tv nazionali da lunedì prossimo, farà seguito l’edizione autunnale con un nuovo terzo spot nel prossimo settembre/ottobre.

“Un personaggio nazionale, ormai conosciuto anche fuori dai nostri confini - dichiara il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana - Credo sia un testimonial d’eccezione che rappresenta le bellezze della Liguria, le sue mille sfaccettature e soprattutto le potenzialità inespresse che rappresenta il suo entroterra. Per quanto riguarda le deleghe di mia competenza stiamo lavorando molto su questo aspetto: oltre a promuovere la costa che ormai conoscono in tutto il mondo cerchiamo di attuare tutte quelle misure ed investimenti sull’entroterra in primis per destagionalizzare l’offerta turistica e poi per consentire anche a quelle realtà di potersi sviluppare dal punto di vista economico ed occupazionale”

“Siamo felici di continuare il progetto con Elisabetta per rappresentare le bellezze della Liguria – ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti -. L’obiettivo delle tre campagne di promozione del territorio è di raccontare la nostra terra a un pubblico sempre più vasto che si identifichi anche attraverso gli occhi di chi non abita nella nostra regione ma che invece conserva un bel ricordo dopo una vacanza, un amore o anche una visita per lavoro, un legame che Elisabetta rivela ancora una volta con emozione e sentimento”.

La partecipazione di Elisabetta Canalis rientra in un accordo annuale il cui cachet copre tutta l’attività prevista nel 2022:

“Le bellezze e le eccellenze del territorio ligure sono molte – ha raccontato Elisabetta Canalis - e per me è stato un piacere svelare il fascino di una regione che spesso mi ha accolta per lavoro o per svago. Questa occasione mi ha permesso di scoprirne anche aspetti e luoghi che ancora non conoscevo”.