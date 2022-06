Il Senato di New York approva il divieto delle operazioni di mining di Bitcoin

Il Senato dello Stato di New York ha approvato la legge che vieta le operazioni di mining di BTC che dipendono dal carbonio come fonte di energia. La legge è stata approvata dopo una votazione svoltasi venerdì mattina presto. Tuttavia, il governatore dello Stato Kathy Hochul deve ancora firmare la legge prima che diventi legge.

Come si ricorderà, l'Assemblea statale aveva già approvato la legge in aprile. Secondo i legislatori che sostengono la legge, è necessario ridurre l'impronta di carbonio dello Stato. Da qui il divieto di utilizzare miniere che ricavano energia dalla combustione di combustibili fossili.

New York sta dando l'esempio ad altri Stati

Se il governatore firmerà la legge, le autorità di regolamentazione dello Stato non approveranno o rinnoveranno i permessi per nessuna società di proof-of-work per i prossimi due anni. Tuttavia, se tali società di proof-of-work passeranno a fonti di energia rinnovabili al 100%, l'autorità di regolamentazione potrà rinnovare i loro permessi.

Molti importanti operatori di criptovalute hanno condiviso la loro opinione sugli effetti successivi all'approvazione di questa legge. Il presidente della Camera del Commercio Digitale, Perianne Boring, osserva che questa legge allontanerebbe le imprese dallo Stato.

Ha anche affermato che l'approvazione di questa legge significa che molti residenti non bancari nello Stato rimarranno senza banche. Uno dei massimi dirigenti di Galaxy Digital, Amando Fabiano, ha aggiunto che New York sta dando un cattivo esempio che altri Stati potrebbero seguire.

È importante notare che il disegno di legge diventerà legge subito dopo la firma del governatore dello Stato. Boring afferma che il proof-of-work mining può guidare il passaggio a un'energia più sostenibile. Secondo lui, le stime mostrano che il mix di energia sostenibile dell'industria mineraria di BTC in tutto il mondo è leggermente inferiore al 60%.

Tuttavia, la Camera del Commercio Digitale ha stimato che il mix di energia sostenibile per i minatori di New York è di circa l'80%. "Pertanto, i minatori di bitcoin di New York stanno rispettando la legge sulla leadership climatica e la protezione della comunità", ha aggiunto Boring.

Gli effetti di questa legge

Molti operatori del settore ritengono che l'approvazione della legge avrà un grave effetto negativo sull'economia dello Stato. Secondo loro, molti fornitori locali perderanno il lavoro o i contratti con queste aziende. Tra questi, lavoratori edili, elettricisti e ingegneri.

Questi operatori del settore hanno affermato che lo Stato perderà anche enormi quantità di dollari in tasse. Boring ha detto che;

alcuni di questi fornitori guadagnano fino a 80.000 dollari all'anno. Ecco perché molti sindacati non sostengono questa legge.

Ciononostante, alcuni minatori ritengono di avere a disposizione diversi altri Stati in cui localizzare le proprie attività estrattive oltre a New York. Darin Feinstein, cofondatore di Core Scientific, ha dichiarato: "La Georgia, il Wyoming, la Carolina del Nord, il Texas e il Nord Dakota sono Stati con politiche più favorevoli al mining di bitcoin".

Ad esempio, molti minatori di BTC scelgono il Texas per vari motivi, oltre che per le sue politiche cripto-friendly. Lo Stato dispone di gas naturale in torcia. I minatori hanno accesso a una quantità sufficiente di energia rinnovabile e a opzioni di rete elettrica competitive. E soprattutto, la maggior parte dei suoi legislatori è favorevole alle criptovalute.

Sicuramente il mining delle criptovalute andrà avanti per la sua strada, con o senza energia rinnovabile. Sta ai poteri forti risolvere questi problemi. Ovviamente.