Azione: "Con l'inizio della stagione estiva serve un pronto soccorso ad Albenga, da Toti nessuna risposta alla nostra lettera"

"Il Gruppo di lavoro Ponente Savonese in Azione, espressione locale del partito di Carlo Calenda ad Alassio e Laigueglia - spiega in una nota - ha inviato una lettera al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al dottor Brunello Brunetto e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza per chiedere un incontro pubblico per chiarire, una volta per tutte, come si intende affrontare la stagione balneare, e il conseguente arrivo dei numerosi turisti, senza un pronto soccorso ad Albenga, anche alla luce della situazione critica in cui versa il vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Ad oggi, che la stagione è ormai iniziata, non abbiamo avuto risposta, nemmeno negativa, da nessuno dei tre sopra citati politici. Forse non meritiamo la loro attenzione o forse le domande poste sono scomode e quindi si preferisce evitarle?".

"Azione sarà sempre dalla parte dell’utenza e della sanità pubblica e ogni taglio, chiusura o ridimensionamento non ci vedrà mai favorevoli, se non suffragati da un lavoro serio, programmatico e sistematico (che ad oggi nel ponente savonese non abbiamo visto)" concludono dal partito.