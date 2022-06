Albissola, il giornalista Angelo Verrando presenta il romanzo noir "Nero la Colla"

Riprendono alla Fornace Alba Docilia di via Stefano Grosso ad Albissola Marina gli ‘Incontri con l’autore’. Venerdì 17 giugno alle ore 17 sarà protagonista il giornalista Angelo Verrando che presenterà il suo romanzo noir ‘Nero la Colla’.

Il libro racconta l’aspro scontro tra poteri nella cornice della faticosa costruzione, pietra su pietra, di un villaggio sulle Alpi Liguri. Verrando si affaccia al noir con una storia ambientata nel borgo di Pigna nell’Alto Medioevo, che si svolge tra la fucina di un fabbro e piazza Castello, la più alta del paese, che tutti chiamano La Colla. Nel racconto, a fronteggiarsi senza esclusione di colpi, sono la forza della primordiale conoscenza alchimistica e il potere di vita e di morte dell’uomo sull’uomo. Le storture e l’arroganza dello strapotere dei notabili e degli armigeri, portano ben presto gravi lutti, solo apparentemente provocati da cause naturali. Morti sospette, invece, per il fabbro appassionato alchimista, che lo inducono a iniziare un’indagine inedita in grado di travolgere anche lui e i suoi preziosi manoscritti che nasconde gelosamente nella sua officina.

Le illustrazioni sono di Roby Ciarlo, già co-autore di ‘Altre Vite’ dello stesso scrittore, e gli scatti di Mirko Saturno, protagonista di un autentico foto-racconto, già co-autore di ‘Giallo Nervia’.

In Fornace, fino a domenica 26 giugno prosegue la mostra ‘D’altri diluvi una colomba ascolto’. Venerdì 1 luglio, alle ore 18, sarà inaugurata ‘Il mare & La vita negli abissi’, ceramiche e disegni. Dall’1 luglio queste le aperture: giovedì 17-19 , sabato e domenica 10-12 e 17-19.