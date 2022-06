Investimenti online: facciamo il punto sulle migliori piattaforme trading del momento

Sempre più persone si interrogano su quali possano essere le migliori piattaforme di trading online del momento, viste le differenze che queste presentano e le tante funzionalità in esse presenti. In questo periodo vi sono alcuni broker particolarmente gettonati, in grado di accrescere mese dopo mese il proprio numero di iscritti. Tale incremento è sicuramente dovuto all'elevata qualità dei servizi offerti e alla capacità di realizzare spesso nuove funzionalità e di arricchire quelle già esistenti.

I migliori broker per il trading si contraddistinguono anche per un elevatissimo grado di sicurezza, messo in evidenza anche dalle licenze internazionali. Utilizzare queste piattaforme permette agli investitori di evitare ogni possibile rischio di truffa e di usufruire di servizi particolarmente curati in ogni minimo aspetto. Ovviamente ciò non significa che un investimento non presenti dei rischi ma soltanto che questi possono essere ben calcolati e bilanciati usando bene gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione di chi investe.

I migliori broker del momento

I broker online a cui i traders fanno principalmente riferimento sono quelli più conosciuti che garantiscono condizioni di utilizzo chiare e dei servizi particolarmente interessanti e professionali. Generalmente tutte queste permettono di investire utilizzando i cfd, ovvero i contratti per differenza. Questi permettono di investire in assenza di commissioni sulle compravendite, e quindi di abbassare i costi di gestione di un portafoglio di investimento. Nello specifico i cfd presentano sempre uno spread tra il valore di acquisto e quello di vendita.

I migliori broker hanno però tutti uno spread contenuto e dei cataloghi molto ampi con tanti asset inclusi. Tra le piattaforme trading online maggiormente apprezzate dagli utenti si distingue eToro, leader del settore e caratterizzato da servizi esclusivi particolarmente utili per sfruttare al meglio le opportunità che i mercati offrono. Tra questi ci sono il copytrading, il social trading e la modalità demo.

Il copytrading è una delle funzionalità maggiormente ricercate negli ultimi mesi, in quanto consente di replicare le operazioni compiute da altri trader che si sono contraddistinti per i buoni risultati ottenuti. Una valida analisi tecnica è spesso alla base della possibilità di individuare degli asset strategici e dei buoni momenti per aprire o chiudere delle posizioni d'investimento.

Anche Capital.com è un broker molto apprezzato, proprio grazie all'analisi tecnica e alle funzionalità che consentono di integrare il suo servizio con la cosiddetta intelligenza artificiale.

Negli ultimi mesi è cresciuto molto anche il numero di iscritti su FP Markets, un altro broker molto conosciuto a livello mondiale e in grado di fornire dei servizi di altissima qualità. Questo broker può essere utilizzato in abbinamento con i servizi delle piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 (le più utilizzate dai broker professionisti che ricercano delle funzionalità particolarmente avanzate).

Investire con importi contenuti

Generalmente tutti i broker permettono di iniziare ad investire operando con degli importi molto contenuti che generalmente non superano mai i 250 euro. Per chi desidera effettuare dei test con cifre particolarmente basse è possibile prendere in considerazione i servizi di IQ Option, un altro broker molto conosciuto e apprezzato. Nello specifico questa piattaforma può essere utilizzata con un investimento minimo di appena 10 euro e possono essere aperte delle posizioni anche soltanto con un singolo euro.

Come è facile intuire questo permette di svolgere dei test con grande serenità, anche se la stessa operazione può avvenire solitamente con tutte le piattaforme utilizzando la modalità demo. Merita di essere menzionato tra i migliori broker del momento anche Plus 500, un altro broker affidabile e professionale che si contraddistingue per un ottimo servizio e per degli spread contenuti.

Una volta scelta la piattaforma, sempre attingendo tra le migliori del settore, è poi importante utilizzare un po' di tempo per fare la dovuta pratica e acquisire dimestichezza con gli strumenti che i broker mettono a disposizione dei propri iscritti. In questo modo sarà possibile per chi investe farlo con maggiori potenzialità e soprattutto in modo più consapevole, senza mai sottovalutare rischi e opportunità del momento.