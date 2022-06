Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, ma nuovo Swim Club al Molo 8.44

Ti avevamo già anticipato che quest’anno ci sarebbero state tante novità… ma ti aspettavi proprio questo?

Da venerdì 17 apre al Molo 8.44 il nuovissimo Swim Club: una location perfetta per fare aperitivo, per una cena elegante, per i momenti di relax e benessere lontani dalla frenesia quotidiana.

Swim Club non è solo piscina con solarium, ma anche lounge bar, brasserie e nelle ore notturne una suggestiva discoteca alla moda per i weekend di festa.

"Vieni a scoprire dal vivo questa grande novità targata Molo 8.44: ti aspettiamo venerdì 17 giugno dalle 18 per un’apericena insieme" dicono dalla direzione del centro.