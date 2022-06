Cambiamenti e auspici per il futuro, il ritorno dei Gunbi in versione inedita: "Pronti a rinnovare la festa"

Quest'estate a Toirano tornerà la Festa dei Gunbi? Le voci, sui social ma non solo, si rincorrono ed è per questo che dall'organizzazione dello storico evento emerge la volontà di fare chiarezza.

A scanso di equivoci, nelle serate del 5-6 e 7 agosto festa sarà ma con alcune differenze rispetto al passato. Innanzitutto il nome, "Aspettando i Gunbi" che sin da subito certifica come due anni di pandemia abbiano inciso e non poco sulla storica manifestazione toiranese. E allora, in attesa di riviverla come da tradizione, ecco una versione diversa rispetto al passato ma pronta a regalare divertimento e buona cucina a chi vi prenderà parte.

"Rispetto agli anni scorsi l'organizzazione cambia – fa sapere il neo presidente dell'associazione, Mirko Infantino - quest'anno abbiamo dovuto raccogliere tutte le cucine all'interno del parco del Marchese. Per le vie del paese, però, stiamo cercando di aprire almeno due punti di ristoro con, ad esempio, panissa e farinata o fritto di pesce". Almeno per il 2022, tutto sarà disponibile nel parco del Marchese, in passato sede esclusivamente riservata alla carne, con la conferma di piatti tradizionali, come l’asino e la polenta bianca, la presenza delle birre artigianali e l’introduzione di piatti vegan e gluten free.

"Per le strade di Toirano non mancheranno le bancarelle dell'associazione 'La cattiva strada' e le specialità offerte dalle attività locali - proseguono dall'organizzazione - siamo inoltre al lavoro per allestire dei punti di intrattenimento dislocati per il paese".

Un impegno importante, dunque, per riaccendere l'entusiasmo dopo un periodo complicato: "Nonostante due anni di assenza - continua il presidente - il direttivo è in gran parte nuovo, ha energie fresche ed è pronto a rinnovare la festa. Complici tutte le difficoltà che conosciamo, il Comune ha potuto autorizzarci ad organizzare l'evento del 2022 solo lo scorso 1 giugno e con lo stesso stiamo collaborando assiduamente affinché tutto vada per il meglio: non resta però molto tempo per allestire la manifestazione e perciò ci dobbiamo adeguare. Siamo ancora al lavoro per definire alcuni importanti dettagli di cui daremo notizia non appena possibile".