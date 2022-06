Cosa dicono le stelle: l'oroscopo di Corinne dal 17 al 24 giugno

ARIETE: Prima di cantar vittoria assicuratevi che tutto proceda secondo i vostri piani in quanto delle interferenze rischiano di scombussolare un’iniziativa o di porre delle limitazioni a cui non avevate pensato. Non vedete l’ora di staccare la spina, evadere dalla routine ed abbandonarvi al dolce far niente ma, a tal riguardo, se non già in panciolle, non dovrete aspettare tanto! A casa o in ambito sentimentale tirerà aria di temporale mentre in ambito operativo o materiale qualcosina turberà!

TORO: Son così tante le idee che frullano nella testolina dal non sapere da dove iniziare a concretizzarle… Se anelate partire per le vacanze prenotatevi in tempo perché quest’anno i luoghi di ristoro saranno super affollati! Un comunicato vi coglierà alla sprovvista così come faticherete a comprendere il comportamento di una persona piuttosto ambigua. Un paio di buffi fatterelli scombineranno un piano o costringeranno a meditare! Il week end sarà assai originale.

GEMELLI: Non avrete di che lamentarvi visto che le stelle sono intenzionate a regalare cose belle, progetti da avviare, la programmazione di un itinerario e una minor difficoltà nello sbarcare il lunario. Occhio però alle sviste, alle dimenticanze, alle altrui negligenze e a non bere bevande ghiacciate onde scagionare indigestioni o congestioni. Festeggerete degnamente il compleanno e anche qui le sorprese non mancheranno. Se un’amica vi chiede un favore non negateglielo!

CANCRO: Il 21 giugno, alle ore 11,13 il Sole entra nella vostra costellazione dando così inizio al solstizio d’estate, una stagione tutta da vivere malgrado subentrino prossimamente delle cosette da sistemare, una salute da tutelare, delle arrabbiature da preventivare ma anche la riuscita di un qualcosa a cui tenete in modo particolare! Qualcuno si sposterà altri riceveranno degli inviti o si troveranno nel bel mezzo di una situazione avente del paradossale! Week end festaiolo.

LEONE: Che il mondo sia avariato lo avete già appurato ma arrabbiarsi non serve niente: pigliate dunque la vita con filosofia e, se fattibile, alzate le tende e per qualche giorno andate via… Chi è ancora a casina preventivi delle spese, degli aggeggi da sostituire o riparare, dei combini serali o domenicali, dei ritrovi ruspanti e la necessità di far da pacieri tra due litiganti… Un tarlo rosicchia la mente ma trattasi unicamente di una fissa diversa dalla realtà. Fastidi a occhi o denti.

VERGINE: Con l’estate scoppia la voglia di divertirvi, pisolare e vagabondare ma se al rusco dovete ancora restare fate della pazienza un baluardo e sopportate, in nome del quieto vivere, le altrui impennate. Taluni esulteranno per una vittoria altri invece rimarranno sulla sponda ad aspettare che una questione si definisca ma per tutti la settimana sarà intensa, movimentata e rigurgitante di novelle. Attenti a non commettere imprudenze sulla strada e a non esagerare nel bere o mangiare!

BILANCIA: Con Marte opposto meglio essere cauti in ogni settore al fine di non pagare lo scotto di una fiducia mal riposta o trovarvi a fronteggiare ostacoli che si possono benissimo evitare riflettendo prima di agire. Gli astri proteggono i vacanzieri, gli innamorati, gli eterni ragazzini, gli operatori finanziari, gli artisti e gli incalliti ottimisti! Un componente della famiglia desterà ansia, un’amica spalleggerà, una posteriore amareggerà e un uomo stupirà. Evento da festeggiare.

SCORPIONE: Sospettosi e guardinghi cercherete di guardare oltre quelle apparenze che spesso ingannano visto che di certa gente vi fidate poco o niente però contemporaneamente, da buoni testoni, andrete in fondo ad una questione scoprendo di avere perfettamente ragione! Non manca l’opportunità di rivedere amiconi, degustare tenere emozioni, ampliare il raggio d’azione ed alleggerire un tormentone. Tra coppie invece predomineranno accesi scambi di opinione

SAGITTARIO: L’umore ballerino, l’afa incombente e il piglio beffardo di un tipo saccente vi demotiveranno ma poi, di punto in bianco, grazie a circostanze fortuite, ripiglierete in mano le redini di una libertà per voi sacra e inviolabile. Non da escludere un fuori porta, una cenetta in allegria, un acquisto conveniente, una giocata vincente, un mini recupero di soldini ma anche uno spizzico di indignazione motivato da parenti un po’ serpenti, multe o inique richieste di pagamento.

CAPRICORNO: La quadratura di Giove porta un leggero scompiglio nell’entourage o la propensione a pigliare per offesa personale delle dichiarazioni o accuse infondate ma, poiché arrabbiarsi non serve a niente, rideteci sopra e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere… tanto contro l’ignoranza la ragion non vale. Non malaccio ideare una grigliata, una scorpacciata, una gitarella o una rinfrancante passeggiata. Una chiamata o messaggio sbalordirà.

ACQUARIO: Poiché di lagne ne avete già a sufficienza vi converrebbe frequentare personaggi ilari, solari, che portino brio nella quotidianità e girare alla larga dai depressi e dai lunatici… Si profilano inoltre giornate infuocate e non solo per la calura ma anche e soprattutto per le mille faccende da sbrigare, compresa una femmina da appoggiare moralmente, un fanciullo da spronare e un’amicizia da coltivare… Tra giovedì e lunedì un contrattempo potrebbe irritare.

PESCI: Interessante questo ultimo quarto di Luna che, formandosi il 21 giugno nel vostro segno zodiacale, consente di accostarvi all’estate con una marcia in più anche se qualcheduno tribolerà ad assimilare un responso o dovrà chiarire una faccenda dai contorni oscuri. Il periodo appare ottimo per programmare vacanze, giocherellare con l’amore, variare ciò che non aggrada o recuperare verve ed energia. Una innocua bugia andrà perdonata perché detta unicamente per il vostro bene.