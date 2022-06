Erasmus+, undici giornalisti liguri a Bruxelles per dieci giornate di approfondimento e formazione

Undici giornalisti liguri partiranno domenica (19 giugno, ndr) per Bruxelles per frequentare un corso gratuito di approfondimento delle istituzioni europee e delle tecniche di giornalismo applicate nel lavoro del corrispondente estero, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria e finanziato dal Programma europeo Erasmus+.

Oltre alla formazione all’estero, tutti i progetti internazionali dell’Ordine Ligure dei Giornalisti prevedono il trasferimento sul territorio dei contenuti acquisiti: al ritorno in Italia, i partecipanti saranno impegnati a svolgere attività in Liguria con le scuole e i centri culturali e nei corsi di aggiornamento professionale ordinario per gli iscritti all’Ordine.

Si tratta della terza formazione internazionale organizzata negli ultimi 9 mesi dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria nell’ambito di un progetto per l’aggiornamento professionale continuo in dimensione europea: oltre al gruppo in partenza domenica, 14 giornalisti liguri si sono formati in Finlandia sulla lotta alle fake news nel settembre 2021 e altri 10 hanno frequentato un corso di fact-checking a Helsinki nel maggio scorso.