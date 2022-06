Presepe degli Abissi delle Albisole, Bozzano: "Un’attrazione per tutta la Regione"

"Il nostro territorio è ricco di peculiarità naturali, a cui si aggiungono piccole e grandi perle artistiche che ne raccontano la storia. Solo con un lavoro concreto di valorizzazione e sponsorizzazione potremo trasformare tali ricchezze in vere e proprie attrazioni. In questo senso Regione Liguria ha un ruolo determinante. Ho quindi presentato un ordine del giorno con cui chiedo al presidente Toti e alla giunta regionale di impegnarsi per promuovere a livello nazionale e internazionale l’opera Il Presepe degli Abissi delle Albisole".

Cosi commenta in una nota il consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano che aggiunge: "Nel levante savonese il mondo della ceramica rappresenta un’immensa potenzialità, proposto ai turisti con il recente brand territoriale “La Baia della Cermica”, marchio riconosciuto da Regione Liguria grazie a un mio OdG approvato all’unanimità dal consiglio regionale. All’interno di questo florido panorama artistico culturale esiste un’opera degna di grande rilevanza, unica nel suo genere: Il Presepe degli Abissi. Installata nel 2019 sul fondale, al confine tra le cittadine di Albisola Superiore e Albissola Marina, la ceramica è formata da statue in argilla a grandezza naturale rappresentanti la natività, unica opera sommersa realizzata a più figure".

"La nostra Regione conosce già le potenzialità turistiche e culturali di opere poste sul fondale, come il noto Cristo degli Abissi che dal 1957 richiama turisti nella baia di San Fruttuoso a Camogli, con migliaia di immersioni organizzate e diverse attrattive collaterali sviluppate negli anni. Il Presepe degli Abissi, con la meritata promozione, potrà facilmente diventare un’originale e affascinante attrattiva, che contribuirà a far riscoprire Albisola come la patria della ceramica in tutte le sue forme e stili".

"Con questo Odg intendo rendere ufficiale l’impegno di Regione Liguria nella promozione di quest’opera unica, da portare avanti attraverso i propri canali di sponsorizzazione e sostenendo future iniziative di valenza regionale, nazionale e internazionale, con l’obiettivo di attrarre sul territorio flussi turistici, stakeholders ed investimenti per la sponsorizzazione e promozione della stessa" conclude Bozzano.