Consiglio Nazionale dei Giovani a Savona, consigliere Burlando (Pd): "E' un punto di partenza di un percorso che porterà la città a vincere la sfida generazionale"

Si è conclusa ieri pomeriggio l'assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani #RigenerAzioneItalia che si è svolta da venerdì ad oggi a Savona.

"Si è trattato di appuntamento molto importante, il primo in presenza dall'inizio della pandemia, che ha portato tantissime ragazze e ragazzi da tutta Italia a Savona per discutere e confrontarsi sulle prospettive delle nuove generazioni. I temi trattati sono stati davvero molti: dalla partecipazione giovanile ai processi decisionali, e alle nuove competenze legate alla transizione digitale ed ecologica. Tutti argomenti strategici per costruire proposte legate ai giovani - ha detto il consigliere del Partito Democratico Luca Burlando - Dopo la candidatura della nostra città a capitale europea dei giovani 2025 l'evento appena concluso è stato un altro importante passo verso una Savona più sensibile e accogliente verso le nuove generazioni".

"Tutto questo non vuole essere punto di arrivo, ma un punto di partenza di un percorso che porterà la nostra città a vincere la sfida generazionale. Un sincero grazie alla Presidente Maria Pisani e a tutta la sua organizzazione per il lavoro svolto insieme, un grazie ai tanti ragazzi che da tutta Italia e dalle associazioni locali si sono confrontati per tre giorni e un grazie all'amministrazione comunale che convintamente sta sostenendo questo percorso" conclude Burlando.