Coldiretti Genova: "Accordo salva stalle"

“Abbiamo chiuso un importante accordo commerciale tra il Caseificio Pugliese F.lli Radicci S.p.a. di Lauriano, in provincia di Torino, e alcune delle più importanti aziende produttrici di latte del territorio genovese. Tale contratto pluriennale, che garantisce un prezzo più equo del latte alla stalla, consentirà alle imprese stabilità sia in termini economici che temporali e andrà ad ampliare la quantità di latte che veniva già ritirata presso le aziende in Valle Stura, Val Polcevera e Valle Scrivia”. E’ quanto spiegano Luca Dalpian, presidente Coldiretti Genova, e Paolo Campocci, direttore provinciale a fronte dei numerosi rincari dei costi energetici e degli aumenti dei prezzi delle materie prime, dovuti anche alle terribili vicende del conflitto russo-ucraino, che stanno mettendo il comparto della zootecnia da latte in evidente difficoltà.

“Coldiretti Genova, per rispondere alle tante istanze dei propri produttori si è attivata, già da mesi, per trovare soluzioni che consentano alle imprese di veder remunerato correttamente il proprio lavoro ed evitare il rischio di chiusura – proseguono Dalpian e Campocci - Grazie alla sensibilità del Caseificio Pugliese nel voler valorizzare insieme alla nostra Organizzazione le produzioni locali, questo accordo tra le parti consolida la raccolta di un quantitativo importante di latte sulla nostra provincia di Genova e deve essere considerato una prima pietra miliare per poter stipulare a breve un auspicato accordo di filiera tra produttori, trasformatori e grande distribuzione, con l’obiettivo unitario di tutelare, valorizzare e promuovere prodotti caseari contenenti solo latte locale, garantendo all’intera filiera la giusta remunerazione”.