Perde il controllo dell'auto, sfonda le barriere e si cappotta. Paura a Pietra ma il conducente rimane illeso

Intorno all'1.30, infatti, un'auto che viaggiava in direzione Borgio ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il muretto che costeggia la via Aurelia in zona "Sati".

Il conducente dell'auto, dopo i primi accertamenti sulle sue condizioni, non ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale. Per permettere la messa in sicurezza della zona e la rimozione del mezzo incidentato, inevitabili sono stati i disagi (seppur temporanei) alla viabilità.