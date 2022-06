Il savonese si prepara a festeggiare San Giovanni: giornate di celebrazioni a Finalmarina, Stella e Vado

Finalmarina festeggia san Giovanni Battista, al quale è intitolata la chiesa parrocchiale barocca, risalente al XVII secolo e che ne conserva una reliquia. Le celebrazioni religiose comprenderanno un triduo di preparazione con il rosario meditato e una preghiera particolare rivolta al patrono. Quest’anno non è prevista la processione, che si svolgerà invece in occasione della solennità di san Pietro Apostolo. La sera di giovedì 23 giugno e per tutta la giornata del 24 giugno saranno esposti la reliquia e un quadro raffigurante il Battista, normalmente custodito nella quadreria della parrocchia e di valore artistico e affettivo per la comunità. Sempre venerdì alle ore 17:30 in chiesa si terrà il rosario e alle 18 la messa solenne.