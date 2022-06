Savona, il 25 giugno la raccolta firme del Partito Animalista Italiano e dell'associazione Cadapa

Sabato 25 giugno, dalle ore 15 alle ore 19, il Partito Animalista Italiano sarà presente in piazza Sisto a Savona con l'associazione Cadapa per la raccolta firme relativa a quattro proposte di legge: No agli animali nei circhi; No alla caccia; No alle botticelle (le carrozze turistiche trainate dai cavalli ndr) e, con la legge Angelo, con il carcere per chi uccide gli animali.