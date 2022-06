A Varazze una Master-Class di canto con Maria Luisa Sánchez Carbone

Dal 21 al 25 giugno, presso la Casa di Ospitalità Fatebenefratelli di Varazze, si terrà una Master-Class di canto, "Il miracolo vocale: dalla tecnica di respirazione all'arte dell'interpretazione", tenuto dalla Professoressa Maria Luisa Sánchez Carbone, vice presidente di ICOREMUS e docente di canto lirico presso la Fondazione Fossano Musica.

Gli allievi saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Giuseppe Giusta, già docente di accompagnamento nelle classi di canto lirico del Conservatorio di Cuneo.

Il corso è finalizzato allo studio ed all’approfondimento tecnico ed interpretativo del repertorio vocale, al miglioramento della propria funzione vocale, indipendentemente dal grado di conoscenze e preparazione; all’analisi ed allo studio di brani o di ruoli operistici presentati dagli iscritti e allo studio scenico del repertorio presentato con eventuale consulenza linguistica.

Il corso di concluderà Sabato 25 giugno alle ore 18.00, alla Sala Stella Maris di Savona, con il concerto finale degli allievi. L'ingresso è libero.

Si esibiranno: ALESSIO GILA di Momo (NO); MARGHERITA GIULIANI di Mezzocorona (TN);

SAMUELE PEDERGNANI di Castelcovati (BS); ISA SIEBERT di Wiesbaden, (D);

SERGIO SULIS di Momo (NO).

Eseguiranno musiche di Bellini, Verdi, Puccini, Mascagni, Catalani, Cilea, von Flotow e altri.

Maria Luisa Sánchez Carbone

Si è laureata al Conservatorio di Torino in pianoforte, discipline musicali ad indirizzo lirico-operistico e in discipline didattico/musicali e, presso l'Università degli studi di Torino, in lingue e letterature straniere moderne, con una tesi in Storia della Musica (relatore Prof. Giorgio Pestelli).

Attualmente è docente di canto lirico e repertorio musical presso la Fondazione Fossano Musica.

La sua carriera musicale è iniziata come pianista ed è proseguita come cantante solista.

All’impegno concertistico affianca un’intensa attività come docente di tecnica e didattica vocali e di repertorio della voce per cantanti e direttori di coro che svolge presso importanti istituzioni musicali italiane e straniere.

E' autrice del trattato sull’arte del canto dal titolo Vox arcana. Teoria e pratica della voce, (2005) e dei due libri La voce. Mille esercizi e vocalizzi per educarla, esercitarla, perfezionarla (2010) e Il mondo del canto. Vivere e sopravvivere (2017), editi dal Gruppo Editoriale Volontè di Milano.

Da qualche anno ricopre la carica di vicedirettrice di Icoremus, Istituto Coreutico e Musicale di Agira (Enna), convenzionato con l'Istituto superiore di Studi Musicali «Vincenzo Bellini» di Caltanisetta per l'organizzazione di corsi pre-accademici, masterclasses, seminari, laboratori, stages.

Giuseppe Giusta, pianoforte

Da circa 40 anni lavora con la classe di canto lirico del Conservatorio di Cuneo ed ha collaborato con tutti i professori di canto che in questa istituzione si sono susseguiti: Luisella Ciaffi, Silvana Moyso, Carlo de Bortoli, Giovanna de Liso. Ha collaborato anche con altri prestigiosi cantanti lirici come Enzo Sordello, Norma Fantini e Monica Tarone; con queste ultime come studentesse prima ancora che come famose soliste. Ha suonato in tutto il mondo in oltre 500 concerti come pianista solista, in varie formazioni di musica da camera (la più nota è il Quartetto Pianistico Italiano), direttore d’orchestra e pianista collaboratore. Tra le sedi più prestigiose ha suonato al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca e al Metropolitan Museum di New York; tra le sedi più curiose, col Quartetto Pianistico, al cosmodromo russo di Bajkonur nello spettacolo allestito tra i vettori spaziali Soyuz pronti per il lancio per il trentennale del volo di Gagarin e trasmesso dalla televisione sovietica per un pubblico stimato in 200 milioni di telespettatori.