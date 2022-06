A Savona l'open day del Consultorio Familiare di ispirazione cristiana

Venerdì 24 giugno dalle ore 17 alle 19 presso la sede in via Loreto Vecchia 4 si terrà l'open day del Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana, organizzazione di volontariato che si occupa del disagio della persona e della crisi di coppia e propongono agli utenti la consulenza di professionisti quali psicologi, medici specialistici, avvocati, consulenti etici, mediatori familiari e psicopedagogisti.

I consultori sono aperti a tutti ed operano in un quadro di valori che hanno il loro fondamento nella struttura individuale e relazionale della persona umana e della famiglia. La sede savonese è inserita nella federazione ligure, nata a Genova nel 1977 e che a sua volta fa parte della confederazione nazionale, a cui fanno capo 188 consultori.

L'iniziativa si terrà in occasione del decimo incontro mondiale delle famiglie a Roma. "Con le nostre diverse competenze siamo a disposizione dell'utenza, che trova da noi ascolto, aiuto e sostegno nel rispetto della persona stessa e della privacy in modo gratuito", spiegano gli operatori del consultorio savonese. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0198386320 o scrivere un'e-mail all'indirizzo assconsultoriofam@libero.it