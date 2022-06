Carcare, corsi di musica per bambini e ragazzi presso la biblioteca

Arrivano a Carcare i corsi di musica per bambini e ragazzi, presso la biblioteca civica A.G. Barrili. “In seguito alla chiusura del bando per la gestione di corsi di musica indetto dal comune di Carcare, aggiudicato all'Associazione Culturale Mousikè, siamo lieti di informare che dal mese di settembre partiranno le iscrizioni ai corsi di musica per bambini e ragazzi” spiega l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne.

“I corsi di musica saranno concentrati su due ambiti principali: coro di voci bianche e pianoforte” chiarisce la professoressa Roberta Pregliasco di Mousikè “Le iscrizioni sono aperte per tre corsi: pianoforte (individuale o a coppie) sia per principianti che per utenti avanzati, comprensivi di formazione teorica indispensabile per affrontare in maniera consapevole lo studio di uno strumento musicale; coro di voci bianche, per avviare i bambini ad un primo approccio con la musica; eventuali lezioni di vocalità, in preparazione all’attività corale e sulla base delle richieste degli interessati. Gli obiettivi sono quelli di attuare un programma di avvicinamento alla musica per i bambini della scuola primaria e secondaria, stimolare lo sviluppo della musicalità o proseguire la formazione musicale iniziata nella scuola, oltre a promuovere iniziative musicali aperte anche a genitori e docenti. I corsi sono tenuti dal maestro Paolo Gazzano di Pietra Ligure. Diplomato in organo e composizione organistica, direttore Coro Polifonico Pietrese e della Società Filarmonica G. Moretti 1518 di Pietra Ligure. Soprano-falsetto nella Musicalische Compagney di Berlino, ha studiato canto con il M° Gerard Schmitt-Gaden presso il Tölzer Knabenchor a Monaco di Baviera. Ha al suo attivo incisioni con la Musicalische Compagney per la CPO, Ambitus e la Deutschland Rundfunk. È organista titolare presso la chiesa del Redentore a Borgio Verezzi. Pubblica regolarmente per le edizioni Centro Studi Antoniani di Padova, trascrizioni in partitura moderna di opere vocali e strumentali di musicisti appartenuti all' Ordine dei Frati Minori Conventuali”.

“Per far conoscere questa nuova iniziativa, sabato 25 giugno alle ore 17.00 si terrà la presentazione dei corsi presso il giardino della biblioteca carcarese, con esibizione di alcuni allievi dei corsi dell’Associazione” informa l’assessore Ugdonne “Invitiamo chi fosse interessato a partecipare a questo evento, per chiedere informazioni e conoscere le attività che verranno svolte. Sono davvero contenta di poter avviare questi corsi di musica in biblioteca, perché rappresentano un ulteriore servizio sul nostro territorio comunale per i bambini e i ragazzi. La ristrutturazione e la nuova dotazione tecnologica della sala riunioni del primo piano, ha consentito di recuperare uno spazio fondamentale per lo svolgimento di attività collaterali spesso ideate dalle associazioni che collaborano con il comune, per una biblioteca sempre viva e “in movimento”, un luogo di aggregazione che assume più che mai un’importanza fondamentale dopo questi anni di costrizioni”.

Per informazioni: Associazione Culturale Mousikè – email: infoassociazionemousike@gmail.com – Sito internet: www.associazionemousike.it – Telefono: Prof. Pregliasco 328-7675595.