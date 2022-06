Albisola Superiore, domenica 26 giugno la messa per l'Incontro mondiale delle famiglie

A conclusione del decimo Incontro Mondiale delle Famiglie domenica 26 giugno alle ore 19 nel campo sportivo della Parrocchia Nostra Signora Stella Maris, in corso Filippo Ferrari, in frazione Capo, si terrà una messa animata proprio da un gruppo di famiglie.

La celebrazione sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ed è promossa dall'Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare. Seguirà un momento conviviale.

La manifestazione internazionale è stata voluta da Giovanni Paolo II, si compone di vari appuntamenti in più giorni ed ha avuto finora cadenza triennale. Inizialmente era organizzato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, istituito nel 1981 da papa Wojtyła e poi accorpato nel 2016 al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il tema dell'edizione di quest'anno è "L’amore familiare: vocazione e via di santità".