Albenga, lotta a delinquenza e maleducazione, il sindaco Tomatis: “Massimo impegno e attenzione, ma sbagliato spettacolarizzare”

Scrivere, filmare, fotografare è un atto di responsabilità. Per tutti. I social, che hanno un potenziale straordinariamente alto nell’utilizzo, sia in positivo che in negativo, vengono però spesso utilizzati con leggerezza, magari per prendere like, inseguire la maledetta “viralità” di un video, di un’opinione, per sentirsi considerati, senza pensare che spettacolarizzare certi fatti può fare solo male. Molto male.

La cronaca, purtroppo, ci offre quotidianamente spunti di riflessione e oggi le scuole si stanno impegnando fattivamente nel contrasto del cyberbullismo per sensibilizzare i giovani e, si spera, stimolare un confronto anche a casa, con i genitori. Perché è vero, accadono fatti di una gravità estrema e che vanno certamente segnalati, ma non spettacolarizzati.

È quanto però accade sempre più spesso, episodi “imbarazzanti” che vengono ripresi dagli smartphone e, alla velocità della luce, o forse anche di più, pubblicati dappertutto. Questo non va confuso con il diritto all’informazione, però: questo non c’entra nulla.

Proprio nei giorni scorsi, un video che mostrava due persone nell’atto di fare sesso in mezzo alla movida di Albenga ha fatto molto discutere. Ne abbiamo parlato direttamente con il primo cittadino Riccardo Tomatis.

“Accadono episodi che sono chiaro riflesso di disagio e maleducazione, ma non vanno confusi con la mala movida. È vero che l’afflusso di persone è aumentato notevolmente nel nostro centro storico, e d’altra parte l’abbiamo voluto tutti. Si è lavorato per rendere viva questa parte della città che, lo ricordo, solo fino a dieci anni fa era, a ragion veduta, scarsamente frequentata già nelle prime ore della sera. Ora, grazie a chi ha investito nei locali che sono stati aperti nell’ultimo decennio, il centro storico è diventato il cuore pulsante della città”.

“Lavoriamo con costanza con l’obbiettivo di portare persone ad Albenga – prosegue il primo cittadino -, perché tutti possano beneficiarne. Se è vero che accadono fatti spiacevoli, ricordiamoci però che ci sono tante cose belle che non fanno notizia, ma che sono realtà tangibile: la città piena di bei locali, di belle persone che vanno a cena, ad esempio, spettacoli ed eventi frequentatissimi, turisti e visitatori interessati alla cultura di cui è pregna Albenga”.

“La nostra attenzione è altissima sia sul tema del decoro che sulla sicurezza, stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Siamo tra le pochissime città del savonese ad avere 3 turni di controlli della Polizia Locale – spiega Tomatis -. In seguito a quanto accaduto alcuni giorni fa nel centro storico, filmato e diffuso ovunque e a chiunque, abbiamo già incontrato i titolari dei locali della zona e abbiamo riscontrato una grandissima collaborazione, impegnandoci reciprocamente ad aumentare i controlli. Abbiamo incrementato il lavaggio delle strade e, nel frattempo, stiamo monitorando la situazione. Giovedì 23 giugno avremo un ulteriore incontro per condividere i provvedimenti. Stiamo davvero tutti facendo il possibile per eliminare o limitare al minimo delinquenza e maleducazione”.

“Tutti i cittadini possono contribuire a questo importante risultato denunciando e segnalando, ma nel modo corretto – conclude il sindaco di Albenga -, coinvolgendo le istituzioni e le forze dell’ordine, non spettacolarizzando. Quello è un danno per tutti”.