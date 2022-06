Avis Comunale di Savona: lo scorso 18 giugno la consegna delle benemerenze ai donatori

L’Avis Comunale di Savona ha il piacere di comunicare che sabato mattina 18 giugno 2022 sono state consegnate le benemerenze ai donatori che hanno superato almeno le 50 donazioni. La manifestazione si è tenuta presso lo spazio antistante l’entrata lato questura del “Centro Commerciale Il Gabbiano” che ringraziamo per l’ospitalità e per l’omaggio del rinfresco a fine mattinata.

Nello specifico sono state consegnate ai donatori intervenuti le spille d’oro per il raggiungimento delle 50 donazioni, i distintivi d’oro per le 75 donazioni, le Croci d’oro per le 100 e le targhe d’oro per le 125.

Sono intervenuti alla manifestazione per l’amministrazione Comunale l’Assessore al Welfare e Comunità Riccardo Viaggi, il Presidente Avis Liguria Sergio Bertelli, il Presidente Avis Provinciale Savona Daniele Fui e il Direttore Socio Sanitario Monica Cirone in rappresentanza dell’Asl2 Savonese.

"L’Avis Comunale Savona ringrazia tutti gli intervenuti sopracitati, i nostri preziosi volontari e collaboratori e vuole ricordare che senza i donatori che fidelizziamo non saremmo riusciti a contribuire al mantenimento dell’autosufficienza del sangue nella nostra Provincia. Queste sono le occasioni con le quali riusciamo a ringraziare i nostri donatori per l’atto di solidarietà che fanno. Inoltre ricordiamo che il sangue non si fabbrica e che continua ad essere necessario per le trasfusioni o per ottenere i suoi emoderivati" spiegano dall'Avis Comunale di Savona.

"L’Avis Comunale Savona continua la sua propaganda nell’invitare le persone a donare e c’è sempre bisogno di nuovi donatori - aggiungono - Dopo il periodo nefasto causato dal Covid-19 c’è sempre necessità di sangue e da qui il nostro invito a venire (con prenotazione) nella nostra sede in via Famagosta 22r in Savona per donare e diventare parte della nostra famiglia di fidelizzati. Un grande ringraziamento e buon sangue a tutti".