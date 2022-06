Quiliano, incontro a Valleggia tra i residenti e la giunta Isetta: chiesti interventi sugli asfalti e i marciapiedi

Ritardi dei lavori sulla strada di scorrimento, asfalti e marciapiedi, raccolta rifiuti e sportello bancario.

Questi i temi trattati durante il primo incontro di quartiere, a Valleggia tra i cittadini e la giunta del sindaco Nicola Isetta alla società cattolica di via San Pietro.

I residenti hanno infatti esposto all'amministrazione tutte le criticità presenti nella zona, non facendo mancare alcune critiche.

"È stato un incontro molto partecipato, dopo la pandemia era pianificato per potersi confrontare con i cittadini sull'attività dell'amministrazione - ha detto il sindaco - c'e stato uno scambio di aggiornamenti e informazioni con la necessità di reciproca azione comune per far vivere al meglio la comunità".

Sulla strada a scorrimento veloce, il primo cittadino ha fatto presente che è in corso la fase di riaggiudicazione dell'appalto dei lavori da parte della Provincia, specificando che alcuni interventi manutentivi potranno essere svolti nel breve periodo in località Murate, altri appena ripartirà il cantiere sulla superstrada.

"Sulla manutenzione degli asfalti e la sistemazione dei marciapiedi inizieremo un piano di valutazione su tutto il territorio, in questa fase tutte le risorse sono state riallocate per far fronte alle emergenze alluvionali" ha specificato il sindaco.

Sulla raccolta rifiuti invece la "situazione è transitoria e daremo vita presto ad un'informativa documentale tramite incontri specifici nelle frazioni con Sat nei quali verrà fatto un quadro sul servizio".

Rassicurazioni sono state date anche sul servizio di sfalciamento in quanto dopo problemi contrattuali e ritardi conseguenti negli interventi è stata inserita una nuova ditta e l'amministrazione ha deciso di investire nuove risorse.

La chiusura della casetta dell'acqua nella frazione, ha creato malumore tra i residenti, ma la responsabilità non è il capo all'amministrazione che comunque si è presa a carico la criticità.

"Non rientra tra le attività del comune, c'è infatti un rapporto privato tra il gestore e i soggetti privati/sociali che mettevano a disposizione luce e acqua, l'azione che possiamo fare è quella di stimolare la possibilità che altri soggetti mettano a disposizione un'area, spostando così la casetta" puntualizza Isetta.

Continua intanto anche il malumore per la chiusura che risale al settembre del 2020 della sportello della Banca Carige.

"Abbbiamo uno scontro pesante con Carige, la motivazione della chiusura era legato ad un piano di razionalizzazione di chiusure filiali e per questo abbiamo scritto all'antitrust nazionale e all'Associazione Bancaria Italiana, evidenziando la disponibilità del comune ed aprendo ad altri soggetti bancari, mettendo a disposizione locali e spazi per aprire ma ad oggi non abbiamo avuto riscontri - ha detto il sindaco - i tempi di ricarica inoltre sono assolutamente insufficienti. Abbiamo avuto anche interluzioni per l'apertura di uno sportello postmat, coinvolgendo la Prefettura, le poste nazionali/regionali e locali, Anci e coinvolgendo parlamentari e presidenti delle commissioni di Camera e Senato.