Siccità in Valbormida, Bologna (Cira): "Siamo in preallarme, evitare inutili sprechi" (VIDEO)

Emergenza siccità in Val Bormida, un problema che si presenta ciclicamente ogni estate. La nostra redazione ha intercettato Franco Bologna, presidente del consorzio Cira.

"Si tratta di una criticità a livello nazionale che interessa anche la Val Bormida - spiega Bologna - Al momento il contesto non è cosi allarmante. Come Cira stiamo monitorando tutte le vasche giorno dopo giorno".

"La zona Giusvalla-Sassello è l'unica in leggera sofferenza (alcuni sindaci hanno firmato le ordinanze anti-spreco, ndr). Purtroppo - aggiunge - si tratta di un'area che già in situazioni normali presenta delle difficoltà. In un periodo come questo di grande siccità, tale problema è destinato a peggiorare".

"Per le altre aree della Val Bormida, al momento, non pensiamo al razionamento. Invitiamo comunque la cittadinanza a comportarsi nel modo più attento possibile, evitando sprechi inutili".

"Se questo meteo dovesse persistere con temperature alte e zero precipitazioni saremmo costretti ad intervenire in qualche maniera. La prossima settimana abbiamo in programma di parlare con i comuni per analizzare al meglio la situazione".

"La Bormida di Pallare, cosi come quella di Millesimo-Calizzano, non sono in sofferenza grave, però i livelli stanno scendendo. Come Cira siamo in preallarme" conclude Bologna.

Sulla questione il sindaco di Giusvalla Marco Perrone ha voluto minimizzare, tranquillizzando la cittadinanza: "E' stata emanata un'ordinanza preventiva per mantenere le riserve idriche. La situazione è al momento sotto controllo. Non c'è nessuna sofferenza". Nel corso dell'intervista il primo cittadino valbormidese ha voluto chiudere con una stoccata: "Pur facendo parte del consorzio l'acquedotto è ancora gestito dal comune. Stando a quanto stabilito dal piano di ingresso, Giusvalla dovrebbe entrare attivamente per la fine del 2022".