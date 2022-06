Albenga, torna Sagralea, il presidente Bertolotto: “Spazi per fiera ridotti, gli espositori interessati prenotino al più presto”

Sagralea, rassegna del vino Pigato e degli altri vini liguri giunta alla 53esima edizione, torna dopo i due anni difficili dovuti alla pandemia. A raccontarci le novità dell’edizione 2022 Ennio Bertolotto, presidente della Cooperativa Macchia Verde di Salea d’Albenga: “Si svolgerà dal 18 al 21 agosto 2022, quindi 4 giornate di sagra in cui poter degustare e acquistare i migliori vini liguri, l’olio extravergine d’oliva e altre tipicità del territorio e la nostra ottima cucina, fiore all’occhiello della famosa rassegna”.

“È un’edizione leggermente ridotta rispetto agli anni pre-Covid, in cui la rassegna durava 6 giorni, e avrà uno spazio più limitato – prosegue Bertolotto -. Questo comporta il fatto che potremo ospitare un numero inferiore di produttori di vini, olio extravergine d’oliva e prodotti tipici; pertanto, invito tutte le aziende interessate ad essere presenti alla fiera mercato di affrettarsi e contattarci al più presto, perché il rischio è di non riuscire ad accontentare tutti per il 2022”.

La 53esima edizione della rassegna dedicata agli amanti del Pigato e degli altri vini liguri non deluderà però gli affezionati frequentatori che potranno continuare a contare sull’ottima cucina che contraddistingue questo famoso evento. “Il settore cucine sarà al gran completo con ampia selezione di piatti top già a partire dalle 19, orario in cui apriranno anche gli stand espositivi. Come sempre, ci sarà ampio spazio per sedersi e degustare le nostre specialità in modo conviviale”.

L’evento, sempre molto atteso, prevede inoltre performance musicali, balli e divertimenti per bambini, confermandosi una manifestazione ricca e adatta a ogni tipo di pubblico, per grandi e piccini.

Sagralea rappresenta una perla nel settore delle fiere mercato della Liguria e delle regioni limitrofe, tant’è che da moltissimi anni è iscritta nel calendario delle manifestazioni a carattere regionale e vanta il patrocinio della Regione.