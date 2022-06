Dove andare in vacanza con tutta la famiglia? Se avete bimbi piccoli la scelta della località e della struttura ricettiva per il soggiorno è fondamentale. Tra le mete marittime da consigliare non può mancare Milano Marittima sulla Riviera Romagnola. Immersa nella pineta, condivide con Cervia (RV), di cui è frazione, un parco naturale. All’interno si trova la “Casa delle Farfalle”, un centro di educazione ambientale in cui, dentro un’immensa serra riscaldata, è stato riprodotto l’ecosistema delle foreste pluviali tropicali popolati da migliaia di farfalle, libere di volare tra i visitatori. Uno spettacolo unico, un’esperienza indimenticabile anche per i più piccoli.

Se Milano Marittima è un’ottima idea per delle vacanze estive con bambini, il problema della scelta dell’hotel in cui trascorrerle non è affatto banale. Di hotel per famiglie Milano Marittima ne ha diversi. Tutto sta nella differenza di servizi e tariffari che propongono, in base alla categoria di appartenenza. Un hotel per famiglie dovrebbe garantire tranquillità e benessere: i vari spazi dell’albergo dovrebbero essere progettati e organizzati in funzione di questa specifica tipologia di ospiti, che spesso comprende bambini anche molto piccoli. Gli ambienti dovrebbero essere tranquilli, rilassanti, protetti da musiche assordanti o da animatori invadenti.

L’Hotel Rosengarden***S di Milano Maritimma rispecchia perfettamente l’ideale di albergo per famiglie. Preserva davvero la serenità dei propri ospiti, compresi i più piccini, dedicando loro dei servizi ad hoc: un ampio giardino con area giochi, ad esempio, e un accesso diretto alla spiaggia (vale a dire senza nemmeno strade da attraversare per raggiungerla).

Quali servizi dovrebbe offrire un hotel per famiglie? L’Hotel Rosengarden di Milano Marittima ne propone parecchi e tutti fondamentali affinché il soggiorno di una famiglia con bambini trascorra nel migliore dei modi, in totale serenità e spensieratezza. Vediamone alcuni.

Servizi e dotazioni dell’Hotel:

· Passeggini e seggiolini per biciclette

· Servizio bar 24/24 (quindi disponibilità di latte, acqua calda, camomilla…)

· Merenda pomeridiana

· Servizio baby sitting (a pagamento)

· Pediatra (a pagamento)

Servizi in camera:

· Lettini da campeggio

· Sponde anti-caduta per i letti

· Vaschette per il bagnetto dei neonati

In spiaggia non può mancare un’area giochi per bambini ma nemmeno una doccia calda.

Nella sala ristorante dell’hotel sono indispensabili determinati servizi per i più piccoli: seggiolone, menu baby, pappe personalizzabili su richiesta (brodini vegetali, di carne, pastina, passati di verdure, secondi piatti con carni e pesce adatti ai bambini, frutta, ecc.).

Oltre alla giusta gamma di servizi a misura di bambino, un family hotel deve saper proporre pacchetti vacanza, offerte speciali e tariffe mirate sia per i bimbi che per i loro genitori, compresi i genitori single in vacanza con i propri figli.