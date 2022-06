Mallare, il 26 giugno torna la camminata “L'aptit ü ven marciandi”: i fondi per restaurare il Santuario dell'Eremita

L'iniziativa, organizzata dall' “Associazione per la promozione, la valorizzazione, il restauro dei beni architettonici, storici e naturali di Mallare”, è finalizzata a raccogliere fondi per il restauro del Santuario dell'Eremita e prevede una passeggiata tra i verdi sentieri nei boschi del piccolo centro valbormidese che terminerà con un pranzo per tutti (antipasto, primo, dolce) nell'area della Pro Loco, proprio a fianco del parco del Santuario.