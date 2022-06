Savona, la Parrocchia San Paolo Apostolo celebra il suo patrono

L'estate è una stagione ricca di festeggiamenti nell'Unità Pastorale dell'Oltreletimbro. Dopo la Santissima Trinità in Chiavella e Sant'Ambrogio Vescovo a Legino tocca ora alla Parrocchia San Paolo Apostolo celebrare il proprio patrono.

Sabato 25 giugno alle ore 19 il vescovo Calogero Marino presiederà la messa solenne e alle 21.30 in chiesa si terrà il concerto con brani classici a cura dell'Ensemble Rossini. Domenica 26 giugno alle 11:30 e alle 18 saranno officiate ancora le messe solenni e dalle 21 nel campetto parrocchiale si terrà l'apericena e l'estrazione dei premi della lotteria. Mercoledì 29 giugno alle 21 in chiesa si potrà partecipare all'elevazione spirituale musicale con il chitarrista e compositore savonese Renato Procopio.

Chiuderà la comunità di santa Maria della Neve in Fornaci. Il 4 agosto alle ore 21 in chiesa si pregherà nella serata "In veglia con Maria". Il 5 agosto alle 20 allo Scaletto dei Pescatori l'arrivo della statua della Madonna dal mare, seguito dalla processione per le vie principali e dalla messa solenne sul sagrato della chiesa. Il 6 agosto sono in programma diverse iniziative di animazione nel quartiere, come il concerto all'alba dell'Ensemble Rossini, "Madonnari" e le storie di mare e di terra.