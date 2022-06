Blocco esportazioni in Ucraina e Russia, Rossetti (Pd): "La Giunta boccia i due ordini del giorno per sostenere i commercianti"

Continua la discussione sulle difficoltà dei commercianti danneggiati dal blocco delle esportazioni in Ucraina e in Russia. Interviene a riguardo con decisione Rossetti (PD): “L’assessore Piana ha ritenuto di bocciare l’ordine del giorno che chiedeva interventi a sostegno delle imprese liguri messe in difficoltà dal blocco delle esportazioni in Ucraina e in Russia a causa della guerra, perché, a suo dire, è stato fatto tutto. A noi, invece, giungono ancora richieste di aiuto da parte di artigiani e commercianti, per questo cercheremo di capire se è effettivamente così e se non serve, invece, un ulteriore impegno per sostenerle”.