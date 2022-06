Pazienti dirottati dal Santa Corona al San Paolo, Tomatis (FdI): "Il sistema emergenziale è esploso come avevamo previsto"

"Troppi pazienti in coda al pronto soccorso e le ambulanze vengono dirottate dal DEA di 2° livello di Pietra Ligure al DEA di 1° livello di Savona. Il sistema emergenziale è esploso come avevamo previsto. Ora dobbiamo correre ai ripari".

Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga sollecitando la Regione ad intervenire per risolvere una carenza nei servizi sanitari che riguarda soprattutto il comprensorio albenganese.

"Da mesi sosteniamo che il Santa Maria di Misericordia debba essere dotato di un punto di primo intervento o di un pronto soccorso per evitare proprio quelle situazioni di pericolo che si sono verificate la settimana scorsa – dice Roberto Tomatis – Purtroppo i nostri inviti, le nostre raccomandazioni e i nostri appelli al presidente Toti, sono caduti nel vuoto. L’estate è arrivata e ad Albenga la situazione è rimasta ferma al palo. Siamo senza PPI e senza Pronto Soccorso. Nessuno della regione ha evidenziato il caso dei pazienti dirottati da un Pronto Soccorso all'altro".

"Inoltre - aggiunge Tomatis -abbiamo letto che il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno per impegnare il governo ad assumere medici specializzandi. Questo passaggio, tuttavia, non risolve il problema della carenza di servizi sanitari nella stagione estiva. Forse l’unica soluzione è quella di 'assoldare' i medici di famiglia da dedicare all'emergenza dopo aver frequentano corsi ad hoc".

"Per il resto lo abbiamo visto tutti: l'assessore alla Sanità sta completamente ignorando Albenga e il suo comprensorio – rimarca Tomatis – Lo dimostra il fatto che alla cerimonia per il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile la Regione non ha inviato alcun rappresentante politico, tra l’altro hanno anche ignorato gli inviti che erano partiti dal comune per un evento importante e unico come quello di venerdì scorso, chiediamo impegno e serietà da chi anziché dare risposte ignora il grido di aiuto".