Sanità, Grande Liguria: "Punto nascite ancora chiuso, com'era la frase? 'Cascasse il mondo a giugno riapre'..."

"Come avevamo previsto, purtroppo inascoltati, il sistema dell'emergenza in provincia di Savona è in grave sofferenza. Nonostante le tante promesse, non mantenute". Così, attraverso una nota stampa, Grande Liguria.

"Il punto nascite ancora chiuso e oggi è il 22 giugno - prosegue la nota - com'era la frase? 'Cascasse il mondo il punto nascite a giugno riapre'... Da ieri siamo ufficialmente in estate ma la situazione nell'unico Pronto Soccorso del ponente savonese, nonché Dea di secondo livello, è da bollino rosso. Ora che è 'ancora' giugno. Riteniamo tardivo fare delibere oggi, annunciandole come la soluzione della questione: bisognava pensarci prima programmando interventi per tempo".