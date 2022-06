Albenga, "Un mare di Emozioni": rimandato a data da destinarsi il concerto di Max Gazzè

A causa di problemi tecnici dell'organizzazione, il concerto di Max Gazzè che si sarebbe dovuto tenere sabato 25 giugno nell'ambito de "Un mare di Emozioni" non ci sarà: al suo posto Dj Matrix con sorprese e voci.

"La data di Max Gazzè, inizialmente prevista per sabato 25 giugno ad Albenga, è rimandata a data da destinarsi per motivi tecnici legati alla location dell'evento. A breve verranno comunicate le indicazioni sulle modalità di rimborso" si legge sui social network dell'artista.



"Un mare di Emozioni" continua con tanti altri eventi, tutti confermati. Concerti, Dj Set, Spettacoli Comici, Sfilate, Ottimo Cibo e Banchetti dell'Artigianato.