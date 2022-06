“Petrae – Festival della Lavanda”: i colori e i profumi della lavanda invadono Pietra Ligure (FOTO)

È scattata questa mattina a Pietra Ligure la due giorni dedicata a “Petrae – Festival della Lavanda”, appuntamento in programma in piazza San Nicolò e in piazza Vittorio Emanuele II.

Il centro pietrese si è tinto così di bluette, riempiendosi dei profumi delicati di questo fiore caratteristico: l'occasione giusta per presentare l’ibrido “Lavanda Petrae” dedicato proprio alla Città di Pietra Ligure.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pietra Ligure unitamente all’Associazione Produttori della “Lavanda della Riviera dei Fiori”, con la collaborazione delle associazioni “Facciamo Centro”, “Ristoratori pietresi e della Val Maremola” e “Una mano nel cerchio”, sarà un momento di incontro e di conoscenza ma anche di “festa” per gli occhi, con le vetrine degli esercizi commerciali decorate a tema, e per il palato, con i percorsi enogastronomici ideati ad hoc, ma anche di svago e divertimento e di molto altro con il défilé della lavanda e l’elezione di Miss Petrae, gli incontri tematici, i laboratori didattici sulla distillazione e la composizione dei mazzi, il concorso per il miglior “cocktail alla lavanda”, il mercatino dei fiori, spettacoli e animazione.

Un evento durante il quale il pubblico potrà partecipare ad incontri tematici per conoscere la lavanda e le sue peculiarità, visitare il mercatino e godere di spettacoli e attività di animazione proposte dalle associazioni locali. Il mercatino dei fiori, nello specifico, proporrà al pubblico diverse varietà di piante della nostra Riviera, con alcune novità e specie più rare e la presenza di prodotti artigianali, editoria specializzata, erbe officinali, cosmetici artigianali, fiori e aromi, prodotti a base di lavanda, profumatori per ambiente.

Un momento di valorizzazione del territorio pietrese e del florovivaismo con la presenza dell’”Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori” e il coinvolgimento dei responsabili del progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori”. Il progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori” sostiene le aziende agricole facendo crescere il territorio con un lavoro di rete fra operatori di diversi settori, dall'agricolo all'alimentare, dal cosmetico all'artigianale fino al fondamentale settore turistico. Un territorio unico nel suo genere per le sue bellezze, le sue potenzialità e le sue ricchezze in ambito culturale, naturalistico e paesaggistico.

“Una manifestazione pensata per sviluppare ulteriormente l’offerta turistica del nostro territorio ed è anche un’occasione per presentare il nuovo ibrido di lavanda che i maestri ibridatori dell’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori hanno dedicato alla città di Pietra Ligure e che ha già avuto una importante anteprima internazionale con 'Parco della lavanda Petrae', inaugurato poche settimane fa a Offenburg per festeggiare il 15° anniversario del gemellaggio con la città bavarese - hanno dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella e l’assessore al turismo Daniele Rembado – Questa manifestazione, legata a doppio filo al progetto “Lavanda Riviera dei Fiori, nasce dal desiderio della nostra amministrazione di valorizzare e promuovere il territorio pietrese, riportando in auge la coltivazione della lavanda, cultura tradizionale fino agli anni ’60. 'Lavanda Riviera dei Fiori' non è solo un marchio ma è soprattutto un’opportunità di crescita per tutto il nostro territorio, attraverso la sinergia tra operatori di diversi settori, dall’agricoltura al commercio, dal turismo all’artigianato, dalla cultura alla ristorazione al recettivo e si inserisce all’interno della nostra azione programmatica tesa a promuovere il territorio pietrese nella sua totalità, dal mare ai monti, valorizzandone il patrimonio naturalistico-paessagistico e artistico-culturale e le tradizioni gastronomiche, artigiane e agricole".

"Questa mattina, il Vicesindaco Daniele Rembado e l'assessore Cinzia Vaianella, con la presidente del consiglio Michela Vignone e il consigliere Giovanni Liscio e insieme all'onorevole Sara Foscolo, al Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, al Consigliere regionale Angelo Vaccarezza, in rappresentanza di Regione Liguria, al Consigliere regionale Brunello Brunetto, ai Sindaci di Giustenice Mauro Boetto e di Cisano sul Neva Massimo Niero, al vicesindaco di Borgio Verezzi Pierluigi Ferro, al Parroco di San Nicolò Don Giancarlo Cuneo e al Maresciallo Calabresi della Stazione dei carabinieri di Pietra Ligure, hanno inaugurato 'Petrae - Festival della Lavanda' - si legge sulla pagina Facebook istituzionale del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Grazie a tutti per aver voluto partecipare al taglio del nastro della prima edizione di questa manifestazione, promossa dal Comune di Pietra Ligure unitamente all’Associazione 'Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori' e con la collaborazione delle associazioni "Facciamo Centro', 'Ristoratori pietresi e della Val Maremola' e 'Una mano nel cerchio', che per due giorni colorerà di bluette il nostro centro storico e che vedrà la presentazione della 'lavanda petrae', il nuovo ibrido tutto dedicato alla nostra città. Grazie a OroArgento per la sempre ottima organizzazione e un grazie grande e speciale all'assessore Cinzia Vaianella che in questo progetto ha messo passione, creatività e tanto impegno. Buon festival della lavanda a tutti!".