A Spotorno la cerimonia della Campana dei Lions del Golfo (FOTO)

Si è svolta ieri la cerimonia della Campana, detta anche Passaggio delle cariche, dei Lions del Golfo presso il Tirreno di Spotorno.

La cerimonia è stata particolarmente suggestiva perchè racchiudeva in sè ben tre eventi lionistici importanti: il cambio di Presidenza, ma anche la 34a Charter del Club che è nato nel lontano 1988 nonchè l'ingresso nel sodalizio di un nuovo socio.

Alla serata hanno preso parte il Governatore del Distretto 108ia3 eletto per l'anno sociale 2022-2023 Claudio Sabattini e il Past Governatore Gian Costa, nella veste di responsabile della Fondazione LCIF, che ha tenuto una breve allocuzione sui lusinghieri risultati della stessa e ha ringraziato per la generosa offerta di un contributo che il Lions ha voluto in questa occasione offrire alla stessa.