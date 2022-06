Parlamento, cambiamenti al centro. Dove vanno i “totiani”?

La separazione Di Maio - Movimento 5 Stelle sta creando delle “scosse di assestamento” in tutto il centro. All’interno del Parlamento italiano implode Coraggio Italia, la formazione centrista nata poco più di un anno fa su spinta del governatore ligure Giovanni Toti e del primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro. Il gruppo in Parlamento dunque non esisterà più perché al momento sono rimasti 18 deputati (il numero minimo per costituire un gruppo alla Camera è di 20). Al Senato invece Coraggio Italia passa da 11 a 9 senatori (qui invece il numero minimo per costituire un gruppo è 10).

Quella tra Toti e Brugnaro è una rottura che esiste già da tempo: infatti il partito del presidente di Regione Liguria, Italia al Centro, da tempo ha preso le distanze da Coraggio Italia. Quest’ultima mossa dunque è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“I deputati di Italia al Centro confluiranno in una componente che porterà lo stesso nome (Italia al Centro ndr) e altre sigle di amici che si sono messi insieme - commenta Giovanni Toti - Credo che sarà una componente che supererà il numero di 10 mentre una parte di parlamentari resterà legata a Coraggio Italia che è un’esperienza in cui abbiamo creduto ma che non è stata sufficiente a tenere tutti insieme. Siamo usciti da Coraggio Italia da molto tempo quindi le vicende legate a questo soggetto ci interessano solo come vicini di casa e possibili compagni di avventura nel prossimo futuro. Ci costituiremo dunque in componente in Parlamento, abbiamo anche in Senato una componente composta da 9 persone e ci auguriamo possa arrivare a 10 che è il numero minimo per costituire un gruppo.

Cerchiamo di dare il nostro contributi al governo Draghi per quanto possibile e soprattutto al Paese cercando di dare tutte le idee che servono per una buona prossima legislatura”.