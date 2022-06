Calcio, per la Samp subito Atalanta e Juve nella Serie A orfana del derby di Genova

Scatterà con due match sul terreno amico del "Luigi Ferraris" la Serie A 2022-2023 della Sampdoria. Saranno l'Atalanta e la Juventus le prime avversarie dei blucerchiati di Marco Giampaolo nel campionato che dopo anni non vedrà il derby di Genova tra le sue gare.

Pochi minuti fa è stato infatti sorteggiato il calendario della prossima stagione (partenza il 13 agosto), quella che verrà interrotta dal 13 novembre al 4 gennaio per lo svolgimento dei mondiali in Qatar che purtroppo non vedranno ai nastri di partenza la nostra Nazionale.