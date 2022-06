Savona, serve alcolici a un minorenne, barman e titolare del locale denunciati

Dopo aver somministrato una bevanda super alcolica a un minorenne, un barman è finito nei guai insieme al titolare del locale.

L’inosservanza è stata rilevata ieri, venerdì 24 giugno, in darsena, a Savona, durante i controlli mirati in varie zone della città da parte della Polizia Locale. L’intervento, svolto in collaborazione con il nucleo sicurezza urbana di Loano e Finale Ligure, era volto a verificare che i gestori dei locali non somministrassero alcolici ai minori di 18 anni.

Il titolare dell’attività ristorativa e il barman sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria, con segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.