Borghetto S.S:, “Picarros”, il 3 luglio la seconda edizione del vertical della Madonnina

L’appuntamento è per domenica 3 luglio 2022 alle 18 con la seconda edizione del “Piccaros" Il Vertical della Madonnina. Un Vertical non competitivo organizzato dall’A.S.D. Runners for Autism in collaborazione con il comune di Borghetto Santo Spirito.

“Lo scopo - dichiara Nella Andronaco - è innanzitutto quello di raccolta fondi per le attività dei nostri ragazzi. Attività di sport, tempo libero, autonomie ma soprattutto di socializzazione, inclusione e condivisione. Inoltre, la natura ci offre sentieri meravigliosi sopra Borghetto che devono essere esplorati e valorizzati. Quest'anno ci saranno anche i KIDS di Barnes Trail and Road che già da tempo corrono su questi sentieri bellissimi. Vi aspettiamo domenica, oltre al divertimento, ci sarà la possibilità di aggiungere una tessera al puzzle dei nostri progetti”.

Il percorso di 2km 300d+ partirà dalla nuova piazza di Castello Borelli con arrivo alla Madonnina del Monte Piccaro.

“Una bella festa di sport e inclusione sociale - concludono il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore allo Sport Celeste Lo Presti - la giusta occasione per inaugurare la bella piazzetta di Castello Borelli e il relativo parco urbano che oltre alla ricchezza naturalistica offre scorci paesaggistici mozzafiato”.