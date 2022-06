Gianluigi Nuzzi ad Albisola Marina: il famoso giornalista presenta il libro “I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani"

Domenica 26 giugno alle 21,15 ad Albissola Marina, per Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik Savona, del comune di Albissola Marina e del comune di Savona, si terrà l’incontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi, con presentazione del libro "I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani", edito da Rizzoli. L’evento con ingresso gratuito si terrà in piazza della Concordia e sarà moderato da Renata Barberis

Gianluigi Nuzzi, giornalista conduttore su Rete 4 di “Quarto grado” e autore di libri di successo, soprattutto sugli scandali vaticani, racconta gli abusi sessuali di imprenditori di successo e, attraverso la brutale oggettività dei verbali delle inchieste di famosi e recenti episodi di cronaca nera, dimostra che i “predatori” sono tra noi: un mondo in cui l'uso sfrenato di stupefacenti e medicinali, dalla cocaina alla "droga dello stupro", crea una dimensione parallela popolata di allucinazioni, dove il sesso estremo diventa dipendenza e la tragedia è in agguato.

Queste pagine servono a guardare in faccia una realtà che accade di continuo, che si infiltra nella normale quotidianità di tutti noi e con cui dobbiamo imparare a fare i conti, se vogliamo difendere noi stessi e le persone che amiamo.

In caso di pioggia, l’incontro si terrò al coperto nel Museo Muda adiacente.