Raduno Nazionale Anps, anche le sezione di Savona alla sfilata di Pontedera

Oggi e domani 26 giugno 2022 si terrà presso Pontedera (Pi), l’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”.

Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale.

Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile.

La mattina di sabato 25 giugno, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, sono stati allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e sono state esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia.

Nel pomeriggio verrà deposta una corona d'alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica allo stadio “Ettore Mannucci”, alla presenza del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell'associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine, il capo della Polizia nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili.

A tale sfilata sarà presente anche la Sezione dell’ANPS di Savona.

La Sezione ANPS di Savona, di cui attualmente è Presidente dall'anno 2015, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato in congedo Roberto Di Guida, vede tra i suoi associati sia personale in servizio che dipendenti in congedo, familiari, simpatizzanti e cittadini sostenitori. Il Questore della Provincia di Savona dottoressa Alessandra Simone è Socio Onorario del Sodalizio.

La Sezione svolge la propria attività in strettissimo contatto con la Questura di Savona, partecipando a tutte le importanti manifestazioni istituzionali, ad importanti iniziative sulla legalità rivolte a scolaresche e cittadini ed a incontri focalizzati sulla prevenzione dei reati perpetrati nei confronti dei soggetti delle fasce deboli della popolazione.

Il presidente ricopre attualmente anche l'incarico di delegato regionale, coordinando l'attività di tutte le sezioni ANPS della Liguria ( Genova, Imperia, La Spezia e Ventimiglia), mantenendo strettissimi contatti con la Presidenza Nazionale, che ha sede in Roma.

L’Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza L’ANGPS nasce oltre cinquant’anni fa, il 30 settembre 1968. Due anni più tardi, con il D.P.R. n. 820, vene eretta come Ente Morale. Nel 1981, con la riforma della Pubblica Sicurezza e la trasformazione del Corpo nell’attuale Polizia di Stato, il Sodalizio cambia la denominazione in Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Ne fanno parte poliziotti in quiescenza e in servizio, Soci simpatizzanti, onorari, benemeriti e sostenitori. Il Capo della Polizia in carica è il Presidente onorario del Sodalizio. Uno degli obbiettivi principali dell’Associazione è quello di custodire il patrimonio storico-culturale creato dai Soci “anziani” per trasmetterlo alle nuove generazioni, così da conservare intatte le tradizioni e i valori della Polizia di Stato, mantenendo sempre vivo il legame di reciproca solidarietà. L’ANPS è custode del Medagliere della Polizia di Stato, sul quale sono affisse le ricompense dell’Ordine Militare d’Italia e Medaglie d’oro e d’argento al Valor militare e al Valor civile concesse alla Bandiera del Corpo e ai suoi appartenenti sin dalla fondazione. Nel 2015 è stata approvata la nuova composizione iconografica del Medagliere che ha introdotto, per la prima volta, la distinzione fra i riconoscimenti concessi alla Bandiera e quelli individuali. L’Associazione è strutturata in 184 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale e 2 all’estero, New York e Toronto in Canada, raggruppando più di 38mila Soci. Ogni Sezione svolge una serie di iniziative a favore dei propri iscritti e della cittadinanza, dall’organizzazione di eventi ricreativi all’osservazione davanti alla Scuole; dall’assistenza pensionistica alle iniziative a sostegno dell’ambiente e per la tutela del patrimonio artistico; dall’assistenza agli anziani alla collaborazione con altre Associazioni, fino ai nuclei di Protezione Civile, regolarmente iscritti nel registro del Volontariato e di Protezione civile nazionale. Nel 2004, l’Associazione ha avviato un importante percorso nel Terzo Settore: il volontariato sociale. I Gruppi di Volontariato, costituiti in seno alle Sezioni ANPS di riferimento, sono enti senza scopo di lucro nati con finalità di solidarietà e agiscono nei limiti della Legge del Terzo Settore. Le attività svolte sono numerose e diverse, dall’assistenza in occasione di grandi eventi ai servizi di scorta tecnica nelle manifestazioni sportive, dalla collaborazione con onlus e altri enti di volontariato all’organizzazione di eventi di beneficenza. Fanno parte dei Gruppi di Volontariato e Protezione Civile anche dei Nuclei specializzati in attività di ricerca, in particolare il Nucleo subacquei, il Nucleo a cavallo e il Nucleo cinofili. Dopo poco meno di un decennio, l’Associazione conta già 78 Gruppi con oltre 2.000 di operatori.

RADUNI PRECEDENTI

Il primo Raduno si svolse a Udine il 1 ottobre 1989. Le Sezioni provenienti da ogni angolo dell’Italia con le loro 122 bandiere tricolore si raccolgono con oltre 5mila associati per ascoltare i messaggi del Capo della Polizia Parisi, del Sindaco di Udine e del Presidente Nazionale Zambonini, presenziando al concerto della Banda della Polizia e all’esibizione di alcuni atleti delle Fiamme d’Oro. L’evento nasce sotto l’egida del ricordo dei Caduti, la cui memoria è onorata sulle note suggestive del Silenzio nel tacito raccoglimento dei presenti

Il secondo Raduno fu organizzato a Montecatini Terme nel 1994. L’Ufficio Storico allestisce la prima importante mostra delle divise storiche con auto e moto d’epoca. All’ippodromo del Sesana, accom pagnati dalla Fanfara del Reparto a Cavallo, i reparti della Polizia danno contezza dell’alto livello di preparazione raggiunta. I messaggi del Capo dello Stato Scalfaro e del Ministro dell’interno, e la presenza del Capo della Polizia Parisi, rendono l’evento un momento significativo per mostrare alla società civile il nuovo volto di una Polizia sempre più democratica e rivolta al servizio del cittadino.

Il terzo Raduno si svolse a Cesena nel 2005. Questo Raduno è rimasto impresso nella storia del Sodalizio. Infatti, lo sfilamento delle Sezioni, con circa 5mila partecipanti, si svolge sotto una costante pioggia battente affrontata dai Soci con commovente stoicismo. Nonostante le difficoltà, l’evento è stato sostenuto da un grande entusiasmo. Il senso di appartenenza, mostrato dai partecipanti durante tutta la manifestazione, ha colpito profondamente il personale del Dipartimento e il Capo della Polizia Gianni De Gennaro. L’ANPS, ancora una volta testimonia nei fatti l’orgoglio di una tradizione di continuità e di simbiosi con lo spirito e i valori istituzionali che ne esaltano operato e identità

Il quarto Raduno organizzato a Pescara nel 2008 per “Ricordare il passato per costruire il futuro”. Con questo slogan l’ANPS si presenta a Pescara il 13 e 14 settembre, per rinnovare lo spirito di solidarietà tra tutti gli Associati, nella consapevolezza che ricordare la memoria di chi ha onorato la propria vita al servizio della collettività sia un patrimonio valoriale da custodire e trasmettere con orgoglio. Il Raduno si è svolto alla presenza del Capo della Polizia Antonio Manganelli. Nella due giorni, i cittadini hanno potuto ammirare le uniformi e cimeli storici. della Polizia di Stato, ma anche le tecnologie in dotazione ai vari reparti e i mezzi d’epoca e moderni.

Per il quinto Raduno la città scelta è stata Verona. Il 10 e 11 settembre 2011 oltre 7mila associati sfilano compatti e organizzati rendendo, nell’anniversario del decennale, l’onore del minuto di silenzio alle vittime delle Torri Gemelle di New York. è il raduno della riconciliazione e del rilancio, sostenuto dalla partecipata collaborazione delle amministrazioni locali in unione con l’impegno diffuso del Dipartimento. Sfilano i reparti armati degli allievi della Scuola di Polizia, la Fanfara a Cavallo, le divise storiche e alcune autovetture e moto storiche della Polizia assieme all’emblematica Lamborghini, mentre lo sfilamento viene chiuso da oltre 200 motociclisti festanti.

Il sesto Raduno si svolge a Salerno nel 2014. L’apertura solenne dell’evento avviene con la deposizione di una corona di alloro in onore degli agenti Antonio Bandiera e Mario De Marco, Medaglie d’Oro al V. C., nella piazza intitolata alle Vittime del terrorismo. Il 15 giugno, lo sfilamento dei Soci, provenienti da tutte le Sezioni, si distende orgoglioso nelle strade cittadine e sul Lungomare, esternando il suo impegno civile con la presenza di numerosi gruppi di volontariato e protezione civile, nonché di quelli sportivi e dei motociclisti.

Il settimo Raduno viene organizzato a Roma nel 2018. Il motto di questo importante evento sintetizza perfettamente ciò che anima e ha sempre animato la nostra Associazione: la passione, l’impegno e i valori. Sono questi i punti fermi che hanno riunito migliaia di Soci nell’evento del 50° anniversario dell’Associazione. è stato un’importante momento questo, che ha visto nell’udienza privata di Papa Francesco uno dei momenti più toccanti. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia Franco Gabrielli è stato il riconoscimento più importante per i tanti che da tutta Italia giungono per lo sfilamento sul lungomare di Ostia. Per onorare l’importante anniversario, è stata coniata dalla Zecca di Stato una moneta in argento del valore nominale di 5 euro.

L’ottavo Raduno Pontedera, 2022 è il raduno della rinascita questo, dopo i terribili anni della pandemia da Coronavirus, che ha visto, putroppo, la scomparsa di molti Associati. A loro, e a tutti i caduti della Polizia, l’Associazione rivolge un commosso ricordo. Come da tradizione, anche l’ottavo Raduno ha avuto un ricco calendario di eventi. La manifestazione è iniziata con l’apertura degli stand della Polizia di Stato, la deposizione della corona di alloro al monumento dei Caduti della Polizia e la celebrazione religiosa nel Duomo di Pontedera. Questa edizione pontederese ha visto la collaborazione con la mitica casa motociclistica Piaggio, così che i partecipanti hanno potuto visitare il museo storico della casa. Il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato ha concluso la serata del 25 giugno. Lo sfilamento domenicale dei Soci ANPS allo stadio comunale ha rinnovato l’orgoglio e la passione che, da sempre, anima il nostro Sodalizio

“INSIEME PER DARE VALORE AI VALORI”

Motivo del motto

Il motto di questo 8° Raduno vuole rinnovare quel legame indispensabile ai valori fondamentali della vita e, in riferimento alla Polizia di Stato, a quei principi che ci indicano un corretto modo di vivere in una società civile.

L’attività del Sodalizio è indirizzata soprattutto alle nuove generazioni, per l’educazione dei giovani alla legalità, promuovendo incontri per spiegare che è importante vincere la sfida contro la criminalità, la corruzione ed il malcostume realizzando una società giusta e tollerante ma soprattutto democratica. I valori di riferimento sono molti, per una società sana, come giustizia, solidarietà, equità e rispetto. In questo momento storico in cui sembra che i valori di riferimento siano altri, molto effimeri e illusori, l’Associazione della Polizia di Stato è in prima linea per riaffermare e dare maggiore valore a quei Valori che sono la nostra bandiera e che ci donano un futuro di vera convivenza civile.

MEDAGLIERE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Storia e riferimenti

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato è custode del Medagliere della Polizia di Stato, sul quale sono affisse le ricompense dell’Ordine Militare d’Italia e Medaglie d’oro e d’argento al Valor militare e al Valor civile concesse alla Bandiera del Corpo e ai suoi appartenenti sin dalla fondazione. Nel 2015 è stata approvata la nuova composizione iconografica del Medagliere che ha introdotto, per la prima volta, la distinzione fra i riconoscimenti concessi alla Bandiera e quelli individuali.

Sul medagliere sono simbolicamente rappresentate, tutte sarebbe impossibile, le medaglie dell’Ordine Militare d’Italia quelle d’oro e d’argento al Valor Militare, oltre a quelle d’oro e d’argento al Valor Civile. Sono, in maggioranza, concesse alla memoria e simboleggiano l’alto tributo di sangue pagato dalla Polizia italiana quale baluardo posto a protezione della legalità e delle libertà democratiche di tutti i cittadini.

Tradizioni, storia, spirito di corpo, fratellanza, dedizione, abnegazione e sacrificio spinto sovente fino all’estremo; il medagliere è la rappresentazione fisica di quelle individualità inserite in un tutto più grande che è e sarà la Polizia di Stato.

Nel guardare quel Sacro Drappo possiamo trovare la serenità ed essere ispirati per essere cittadini consapevoli dei valori e dei principi fondamentali a cui far riferimento, ci deve portare in dote uno spirito saldo e virtuoso, perché come le piante che possiedono solide radici potremo resistere a qualsiasi sollecitazione e crescere ancora dando buoni, anzi, ottimi frutti.

Le decorazioni alla bandiera sono 46.