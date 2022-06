Integratori alimentari: i più utili in estate

In estate il nostro organismo può necessitare di un’integrazione di sali minerali e vitamine, utili per fare fronte all’aumento delle temperature e al conseguente aumento della sudorazione, che provoca una perdita consistente di liquidi. Per questo motivo, assumere un integratore alimentare specifico può rivelarsi molto utile con nella stagione estiva. È importante però scegliere il prodotto giusto, perché al giorno d’oggi sul mercato si trovano integratori di tutti i tipi e non si possono certo considerare tutti uguali. Ognuno contiene nutrienti specifici e chiedere consiglio al proprio medico è senza dubbio un’ottima idea per evitare di sbagliare.

Vediamo però insieme quali sono gli integratori più utili per l’estate: quelli che vale la pena assumere proprio in questa stagione.

Integratori per l’estate: perché assumerli?

Come abbiamo accennato, assumere un integratore in estate può rivelarsi utile per varie ragioni. Innanzitutto perché con il caldo sudiamo maggiormente e dunque perdiamo sali minerali che sono indispensabili per il benessere del nostro organismo. Su FarmaOra è possibile inoltre trovare integratori specifici per la prova costume, come quelli drenanti, anticellulite, dimagranti e via dicendo. Le ragioni per cui assumere questo genere di prodotti dunque possono essere molteplici, a seconda delle proprie esigenze anche a livello estetico.

Gli integratori più utili nel periodo estivo

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono gli integratori più utili nel periodo estivo.

# Integratori di sali minerali

Sicuramente un buon integratore di sali minerali può rivelarsi molto utile in estate, soprattutto per quelle persone che sudano parecchio e che dunque vanno a perdere questi nutrienti fondamentali. Parliamo soprattutto di magnesio e potassio, che consentono di fare fronte alla spossatezza tipica dei cambi di stagione, mantenersi più attivi ma anche concentrati.

# Integratori drenanti e anticellulite

Le donne che vogliono tornare in forma in vista della prova costume potrebbero trovare particolarmente utili gli integratori drenanti ed anticellulite. Questi prodotti contengono infatti vitamine, sali minerali e sostanze in grado di favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso e contrastare dunque la ritenzione idrica, che è la principale responsabile della cellulite e della pelle a buccia d’arancia. Non solo: un integratore drenante è utile anche per attenuare il senso di pesantezza che interessa spesso le gambe e che con il caldo tende spesso ad accentuarsi.

# Integratori dimagranti

Sempre in vista della prova costume, in estate sono molto popolari gli integratori dimagranti, che sono specificatamente pensati per favorire la perdita di peso. Esistono prodotti di qualità che risultano effettivamente molto efficaci in tal senso, ma la raccomandazione è sempre la stessa: chiedere consiglio al proprio medico prima di assumere un integratore.

# Fermenti lattici

Tra gli integratori alimentari utili nel periodo estivo vale la pena menzionare anche i fermenti lattici, che si rivelano spesso dei veri e propri alleati per coloro che devono affrontare un viaggio all’estero ma non solo. Quando si cambia ambiente e ci si trova in vacanza può capitare che la regolarità intestinale ne risenta perché variano le abitudini e l’alimentazione. I fermenti lattici permettono di fare fronte a questa problematica e di ripristinare l’equilibrio del microbiota.