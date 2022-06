Convegno a Savona su "Guerra, Pace, Nonviolenza - Attualità di Claudio Baglietto"

Venerdì 24 giugno, con inizio alle 17, nella Sala Rossa del comune di Savona, un attento e compìto pubblico di appassionati cultori della nostra storia contemporanea ha seguito con vivo interesse la presentazione degli "Atti" del Convegno "Guerra, Pace, Nonviolenza - Attualità di Claudio Baglietto", svoltosi a Varazze, presso il Teatro "Don Bosco", il 29 aprile 2016, con il patrocinio del comune di Varazze, sotto l'egida dell' ISREC "Fondazione Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di Savona" - ETS, al cui presidente di allora, Franco Delfino, era stata assegnata la conclusione dei lavori al termine di una proficua giornata di interventi e di dibattiti sulla figura e l'opera del filosofo e pacifista Claudio Baglietto, nato a Varazze il 4 dicembre 1908.

La presentazione degli "Atti", (a cura di Magda Tassinari e Beppe Olcese, "Biblion Edizioni 2022"), è stata introdotta da Franco Delfino, che si è soffermato sulla genesi dell'iniziativa che ha portato alla giusta e meritata conoscenza del Baglietto al livello nazionale e oltre, ricordando il vivo interesse per tale iniziativa da parte del compianto presidente dell'ISREC, Frando Scardaoni, lasciando quindi la parola al prof. Alberto De Sanctis, docente di Scienze Politiche all'Università di Genova, il quale, ha fatto una lunga e profonda dissertazione sull'uomo Baglietto e sulla sua coraggiosa scelta di vita, che lo portò a rifiutare la prospettiva di una gratificante carriera accademica, pur di non tradire la propria coscienza di convinto pacifista contrario al servizio militare.

E proprio sulla coscienza umana, alla ricerca di una difficile verità che possa coinvolgere le radici del nostro essere, il professor De Sanctis ha insistito sulla sofferta personalità di Claudio Baglietto, il cui esempio rimane come punto di riferimento per le nuove generazioni.

Il secondo intervento è stato svolto da Magda Tassinari, biografa appassionata del Baglietto, che he ha ricordato l'esilio volontario in Svizzera, dopo i suoi studi a Friburgo, in Germania, per il rifiuto di ritornare in Italia richiamato al servizio militare, alle soglie del secondo conflitto mondiale, spinto dalle sue idee maturate alla Normale di Pisa, nucleo in formazione di un movimento antifascista che comprendeva giovani studiosi, tra cui l'amico di ideali Aldo Capitini.

Tutta una serie di interessanti documenti e lettere di Claudio Baglietto, insieme ai ricordi di famiglia e degli amici che si era conquistati con la sua vivace intelligenza e bontà in Svizzera, sono scorsi come in un film sullo schermo della Sala Rossa, con appropriate spiegazioni della Tassinari, contribuendo ulteriormente ad approfondire la conoscenza dell'esule varazzino fino alla sua prematura morte avvenuta il 28 giugno 1940.

La presentazione degli "Atti del Convegno di Varazze" è stata conclusa dall'ing. Beppe Olcese, promotore, insieme a Magda Tassinari, del "progetto" di studio e divulgazione del messaggio umano e politico di Claudio Baglietto e di altri studi su vari personaggi (lettere della moglie di Matteotti a Giacomo dal suo soggiorno di Varazze, il ricordo della morte di Gaetano Negri a Varazze, ecc.) Olcese ha tracciato alcuni punti significativi di tale operazione finalmente giunta in porto, ma che merita ulteriori iniziative per completare la cornice di un quadro che evidenzia la nobiltà d'animo e la coerenza del nostro illustre (ma non abbastanza messo in luce) concittadino.

All’inizio del pomeriggio storico-culturale, il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, presente l'assessore Mariangela Calcagno, ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale da lui guidata e dell'intera cittadinanza a questa lodevole iniziativa, alla quale dovranno seguirne altre, soprattutto a livello della scuola, per non disperdere un patrimonio di storia vissuta, quale lezione per l'oggi e per il domani.

Sono intervenuti alla presentazione Angela Baglietto con il figlio Maurizio.

Il caldo e il temuto temporale non hanno fermato la voglia di conoscenza, che anima coloro che credono ancora nella "storia" e nei valori che ne possano derivare, come lezione di vita.