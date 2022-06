“Musica in piazza” a Cisano, “Piano B” in concerto il 26 giugno

Dopo l’anteprima di “Musica in piazza” di sabato 25 giugno, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva, in occasione della “Festa Internazionale della Musica” e che animerà Piazza Gollo tutti i martedì e giovedì d’estate, fino al 1 settembre, la rassegna prosegue.

Questa sera, domenica 26 giugno, si esibirà il gruppo musicale “Piano B”, formato da India Giordano (voce), Alessio Niccolò (chitarra), Carmine Pollio (basso), Maurizio Boiocchi (batteria) e Mario Rossello (tastiere), reduci dalla “Notte bianca di Loano”. Il gruppo è nato nel 2020, da un’idea di alcuni elementi dell’attuale formazione con l’intento di rivisitare quelli che sono stati i più grandi successi del panorama musicale sia italiano che internazionale, (Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Mina, Pino Daniele, Irene Grandi, Marco Mengoni, Elisa, Diodato, Emma Marone, Toto, Adele, Steve Wonder, Coldplay, Michael Jackson, Paul McCartney, ecc.) e riproporli, in chiave contemporanea, in un’esibizione di oltre 2 ore di musica suonata completamente dal vivo. Tutti i componenti della formazione vantano esperienze musicali ventennali nel panorama ligure ed italiano.

Particolarmente gradita, ieri sera, l’esibizione del “Projectò Kajallè”, formato da Aliano De Franceschi (voce e chitarra), Francesco Pigna (chitarra acustica) e Nico Terzi alle percussioni che, con i loro repertorio che spazia dalle sonorità percussive brasiliane alla poesia desolata della pampa argentina hanno terminato la performance con una emozionante esecuzione di “Immagine” di John Lennon, intrattenendo per oltre due ore e mezza i numerosi clienti del Bar Ristorante Sport, del Bar Cadana e del Bar Neva che si affacciano su piazza Gollo.

Martedì 28 giugno, a partire dalle 20, a salire sul palco saranno “The Persuaders”, formato da Annie “La Rouge” Marsala , voce e chitarra acustica, e Simone Perata, basso elettrico e cori. Il duo propone brani rock-pop anglo americano dagli anni ‘60 ad oggi di alcuni dei gruppi internazionali più famosi, dagli Eagles agli Oasis, dai Pink Floyd a Santana fino a Vasco Rossi, passando, inaspettatamente, attraverso alcuni brani dance anni ‘80.

Giovedì 30 giugno, altro gradito ritorno a Cisano con i “Tre Gotti”, formazione nata nel novembre 2010, composta da Gigi Flammia, voce e chitarra, Luciano Pollero, al basso, Cesare Arena, batteria e percussioni, che propone una selezione eseguita rigorosamente dal vivo tra i brani più celebri dei cantautori italiani tra cui Battisti, Finardi, Vecchioni, Mannoia, De Gregori, Vasco Rossi e molti altri. Entrambi già noti al pubblico di piazza Gollo.

“Musica in piazza” è stata fortemente voluta dall’amministrazione Niero, che quest’anno conta ben 23 serate. È nata per la valorizzazione e la promozione del paese, a sostegno delle attività di ristorazione, penalizzate dai due anni e mezzo di Covid e per allietare le serate di residenti e turisti che scelgono piazza Gollo per cenare all’aperto nei dehors dei locali, a cui il Comune per il terzo anno consecutivo concede gratuitamente il suolo pubblico.

L’appuntamento, quindi, è per stasera in piazza Gollo.