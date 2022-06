Savona, primo incontro tra Presidente della Provincia Olivieri e il nuovo Prefetto Gullotti

Questa mattina il Presidente della Provincia Olivieri ha avuto il piacere di incontrare il nuovo Prefetto Enrico Gullotti che, a seguito del suo insediamento a Savona, prende il testimone alla guida dell'Ufficio di Governo di Savona da Antonio Cananà.

"Ho avuto il piacere istituzionale e personale di incontrare il nostro nuovo Prefetto dott. Enrico Gullotti – afferma il Presidente Olivieri -: dopo essere entrato in carica la settimana scorsa, ha avuto l'attenzione Istituzionale questa mattina di venirci ad incontrare e salutare”.

“Un primo incontro per aprire formalmente e concretamente un rapporto fondamentale, come in questi quattro anni di incarico di Presidente della Provincia ho avuto modo di vedere, tra Ente Provincia e Ufficio del Governo Territoriale Prefettura. Ovviamente avremo modo a brevissimo di incontrarci operativamente e di proseguire il lavoro di sinergia e di regia che nei rispettivi ruoli la Prefettura e la Provincia hanno sul territorio dei 69 comuni, insieme alle Forze dell'Ordine, di Sicurezza, e le attività di Servizio tutte per le Nostre Comunità, le Nostre Attività, e i Nostri Territori", conclude Olivieri.