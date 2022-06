Finale, le vie di Pia tornano a colorarsi per l'estate: l'iniziativa dell'associazione "I Garosci de Pia"

Non solo pesciolini e stelle marine. Ma anche cornici volanti che raccontano o lasciano raccontare al passante la "grande bellezza del Finalese".

Anche quest'estate, come già successo lo scorso anno, il rione di Finalpia torna a colorarsi nelle sue vie e piazze principali per accogliere i turisti, salutare la bella stagione e renderla colorata.

L'iniziativa è giunta dall'associazione del rione "I Garosci de Pia" che, oltre a diversi eventi, anche quest'anno ha voluto "personalizzare" le strade di uno dei quartieri maggiormente abitato dai turisti della cittadina della Riviera di Ponente in collaborazione con l'Amministrazione comunale e i commercianti del posto.

"Nelle vie e nelle piazze carrabili i temi scelti riguardano il mare; nelle vie pedonali Porro e Molinetti invece le cornici appese non solo contengono scatti di fantastici scorci della nostra città selezionati dalle gallerie di alcuni importanti fotografi del territorio come Rescigno, Lovisolo e Busetto - ci spiega il presidente Mattia Casella a nome di tutto il consiglio direttivo dell'associazione - altre sono invece vuote e posizionate in modo che i passanti possano catturare al loro interno, anche con la semplice fotocamera dello smartphone, scorci del rione".

L'obbiettivo di questa iniziativa? "Come già per lo scorso anno, vogliamo evidenziare e far scoprire sempre più ai turisti il piccolo centro storico di Finalpia, dove sta nascendo e si sta rigenerando un polo commerciale e turistico importante per la città" continua il presidente.

La novità in questa edizione 2022 delle decorazioni installate anche verso l'interno, in piazza Verdi, adiacente alla popolare via Paradiso: "Si tratta di una zona di Pia spesso trascurata - continua Casella - ma che stiamo cercando di valorizzare con istallazioni ed eventi ad hoc, grazie anche alla collaborazione attiva di commercianti in particolare Chiara Gottardi, coordinatrice della piazza".

"Un ringraziamento va al Comune per la collaborazione quindi, ma anche a questi importanti fotografi che con la loro attività promuovono questa nostra 'grande bellezza' che è il territorio in cui viviamo" conclude Casella.