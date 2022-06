Carcare, De Vecchi: "Noi tagliamo nastri perché investiamo sul territorio, l’opposizione è solo capace a 'tagliare cappotti'"

“Noi tagliamo nastri perché investiamo sul territorio, loro tagliano solo cappotti”. Con questo slogan il sindaco di Carcare replica alle dichiarazioni critiche del gruppo consigliare di minoranza “Impegno per Carcare” in merito alla recente inaugurazione della pista ciclabile a margine del parco fluviale del Bormida nella zona di Nizzareto.

“Tagliare un nastro ovvero inaugurare un’opera pubblica, significa che la comunità cittadina si è arricchita o di un servizio o di una struttura che, oltre ad accrescerne il patrimonio, servirà a soddisfare bisogni ed esigenze collettive. Significa anche che un progetto è andato a buon fine e le istituzioni hanno esercitato il loro dovere amministrativo. Ironizzare o deprecare questi momenti esprime politicamente un sentimento di profonda invidia spesso animato dal disprezzo, finalizzato alla ricerca del consenso qualunquista e populista, altro che la tanto deprecata attività di controllo".

"Sono 4 anni che ad ogni segnale di dialogo politico propositivo troviamo porte chiuse, sia su questioni semplici che per problematiche di maggiore complessità. Prendiamo, quindi, definitivamente atto come sia impossibile costruire un ruolo di collaborazione propositiva con questa minoranza, la cui attività politica preferita è quella di girare in lungo e largo" conclude De Vecchi.