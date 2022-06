Meteo, dalle 10 alle 20 l'allerta gialla per temporali su tutta la Liguria

Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria: oggi dalle 10.00 alle 20.00.

La Liguria sarà interessata dal transito di una perturbazione, piuttosto veloce ma ricca di componenti instabili. Il contrasto con la massa d’aria molto calda che insiste sulla Liguria potrà determinare temporali localmente anche forti, accompagnati da grandine e colpi di vento. I fenomeni sul Ponente potrebbero essere legati al passaggio della struttura a ridosso delle Alpi con conseguenti sconfinamenti mentre, sul centro Levante saranno possibili rovesci e temporali anche in formazione sul mare. Il graduale esaurimento delle precipitazioni è atteso dal tardo pomeriggio. Il transito della perturbazione porterà a un calo generalizzato delle temperature.

Qui l’avviso meteorologico emesso oggi dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.



Il transito di un'onda depressionaria determina condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione tra tarda mattinata e pomeriggio con probabili temporali da Ponente verso Levante con alta probabilità di fenomeni forti o organizzati anche associati a repentini colpi di vento e locali grandinate.



Venti fino a 40-50 km/h, localmente forti, con improvvise raffiche associate ai temporali. Temperature in calo, ma ancora elevate su C dove permangono condizioni di disagio fisiologico per caldo, specie nelle vallate interne meno ventilate.