Noli in festa per il ritorno a casa di Linda Cerruti e le sue tre medaglie: "Questa accoglienza lo stimolo a ogni allenamento"

Tornare a casa, rivedere quei volti amici con cui si è cresciuti e, nonostante l'esperienza maturata, ricevere sempre un caloroso abbraccio "non è scontato, fa sempre molto piacere durante le settimane di allenamenti, è lo stimolo che manda avanti nelle fatiche mattutine".

Ancora una volta c'era molto di Noli ad aspettare la sincronette della Rari Nantes Savona e della Marina Militare, Linda Cerruti, dopo l'ottimo mondiale di Budapest dove ha conquistato l'argento di squadra nella prova highlight e due bronzi nel team tech e nel free combination.

Risultati a cui si aggiungono gli ottimi quarti piazzamenti nel solo tecnico, nel solo libero e nel duo libero, in quest'ultimo caso insieme all'altra atleta savonese, Costanza Ferro, con la quale ha conquistato un quinto posto nel due tecnico.

Un mazzo di fiori bianchi e rossi, come i colori della sua amata terra natia, consegnatigli dal sindaco Ambrogio Repetto, proprio colui il quale 11 anni or sono accolse Linda al suo primo trionfale ritorno a casa.

Di acqua sotto i ponti, o per meglio dire tra le sue acrobazie, ne è passata, con già quattro competizioni iridate e due olimpiadi per la quasi ventinovenne. Eppure i volti amici di sempre e la tranquilla quotidianità del borgo marinaro sono sempre una nuova emozione.

"Per me è sempre un onore e un piacere poter rappresentare Noli nel mondo, e devo ammettere di essere contenta che il suo nome è molto conosciuto ovunque. Quando mi chiedono di dove sono specifico sempre 'di Noli' perché ci tengo particolarmente a non essere considerata genericamente savonese".

Non sarà certo mai la distanza imposta dagli allenamenti a Roma a lasciar intiepidire il rapporto tra Linda e la sua cittadina natale: "Anche girando per il mondo mi rendo sempre più conto di quanto siamo fortunati ad abitare in un paese così, con queste bellezze".