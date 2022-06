Carcare, cena sociale dell’associazione Olystic Gym (FOTO)

Da diversi anni radicata sul territorio del comune di Carcare l’Associazione A.S.D. Olystic gym, ha organizzato una cena Sociale a margine dei festeggiamenti del Giugno Carcarese, radunando tutti i suoi soci e frequentatori per fare il punto oltre che conviviale anche amministrativo delle attività svolte negli ultimi due anni, fortemente caratterizzati dall’emergenza sanitaria. L’Olystic Gym svolge prevalentemente un’attività istituzionale di ginnastica posturale, orientata in particolar modo alle cura delle patologie posturali per la “terza età”.

La “prima cena" di tutti gli associati, ha avuto luogo lunedì 27 Giugno nella tensostruttura attrezzata sulla Pista Rossa di piazza Genta, durante la quale si è svolta la premiazione dei soci anagraficamente più longevi.

“Il comune di Carcare ha patrocinato la nostra ed altre iniziative simili, dando alle associazioni sul territorio la possibilità di far conoscere il nostro operato istituzionale a servizio della comunità. Si tratta di una bella iniziativa, che potrà permettere di poter continuare a far vivere le nostre Associazioni nonostante la crisi pandemica che le ha colpite. Inoltre è certamente una occasione per sopperire nel periodo estivo ad ammortizzare anche se parzialmente, i “lievitati” costi di gestione” commenta il segretario della Olystic Gym Stefania Resio.