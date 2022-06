Carlo Cottarelli a "Parole ubikate in mare", il 29 giugno ad Albissola Marina

Mercoledì 29 giugno alle ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina incontro con l'economista Carlo Cottarelli e presentazione del libro “All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica” (Feltrinelli). L'incontro introdotto da Renata Barberis, verrà moderato dal giornalista Mimmo Lombezzi.

Carlo Cottarelli (economista Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano ed ex Commissario straordinario per la revisione di spesa nominato dal governo italiano) ci guida nel labirinto della nostra ricostruzione economica, indicando anche un’idea per il futuro dell’Italia, a partire da tre parole d’ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà. Dalla crisi stiamo emergendo, ma non basta tornare a dove eravamo nel 2019, l’anno che ha chiuso il peggior ventennio nella storia economica d’Italia. Per ripartire davvero servono riforme radicali nella nostra economia e nella nostra società. L’Italia ha bisogno di tornare a crescere in modo sostenibile da un punto di vista sociale, finanziario e ambientale, ma per farlo abbiamo bisogno di più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità che vengono fornite alle nuove generazioni. Per questo ci vuole la politica, e infatti questo è un libro (anche) politico.

Ingresso gratuito. In caso di pioggia incontro al coperto nel Museo Muda adiacente. Per Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik Savona e dei comuni di Albissola Marina e Savona.