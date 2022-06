Cosa fare a Savona e dintorni quest'estate?

Savona è un comune italiano che si affaccia sul mar Ligure e offre moltissimi scorci da visitare e immortalare. Anche se non è molto conosciuta, regala delle gite culturali indimenticabili e tanto divertimento. Sta a voi scoprire o riscoprire ciò che la città e i suoi dintorni hanno da offrire!

Tour gastronomico di Savona

L’Italia è in grado di offrire la migliore cucina del Mediterraneo, se non del mondo. Non esiste un paese con una varietà di piatti così ampia e sorprendente. Ogni zona ha una sua pietanza tipica e anche Savona non è da meno.

Scoprire Savona attraverso i suoi sapori è forse una delle esperienze più genuine che si possano vivere. Il tour gastronomico di Savona parte dai suoi vicoletti, dove si possono incontrare le più antiche trattorie e osterie della zona, che mantengono ancora vive le tradizioni di una volta.

Si consiglia una visita guidata con una persona del luogo che saprà indicare non solo i migliori locali in cui gustare le prelibatezze di Savona, ma anche illustrare la storia di ogni singolo ingrediente. Tra quelli più noti, il gustoso olio d'oliva tipico di questa zona, che si versa sulla focaccia e si gusta a crudo in tutta la sua genuinità.

C’è poi la pasta al pesto, immancabile in tutta la Liguria, fresca e deliziosa.

Visita alla fortezza Priamar

La Fortezza del Priamar di Savona è un imponente edificio di stampo militare che domina il centro cittadino, non lontano dal porto. La fortezza di Savona sul Priamar venne costruita nel Cinquecento, per controllare e proteggere la città da attacchi marittimi.

Quella che vediamo oggi non è la struttura originaria, la quale subì tutta una serie di mutazioni nel corso dei secoli. Tuttavia, i luoghi da visitare all’interno del complesso sono davvero molti. Infatti, i lavori archeologici sono stati numerosi, così come quelli di restauro e recupero, fino a che la Fortezza del Priamar non ha mostrato tutta la sua imponenza, divenendo uno dei siti culturali e storici più importanti di Savona.

Il Museo Apple

Per tutti gli appassionati di tecnologia, Savona offre un’attività per immergersi nel mondo Apple e nella sua affascinante evoluzione. All About Apple Museum è un museo tra i più forniti nel mondo a tema della famosissima azienda informatica.

Si trova in Piazza De André e accoglie rari pezzi della storia della crescita della Apple. Si possono trovare i primi monitor, i personal computer, gli Iphone e anche gli indimenticabili Ipod.

Il museo è nato nel 2002 e oggi è l'unico al mondo a raccogliere dispositivi elettronici Apple ancora funzionanti.

Una passeggiata nel centro storico di Savona

Ovviamente, non si può visitare Savona senza imbattersi nel suo meraviglioso centro storico. Ciò che si nota è la presenza di vie molto strette e vicoletti, ideali per godersi una passeggiata e scoprire le tante attrazioni storiche.

Tra queste, non ci si può perdere la Torre del Brandale o “Campanassa”, costruita intorno alla metà del 1100 insieme ad altre 49 torri che costituivano le mura cittadine. La sua peculiarità è la presenza di una campana usata solo per le occasioni particolarmente importanti.

Nel centro storico, ci sono poi da scoprire il palazzo degli Anziani, la cattedrale dell’Assunta, il Palazzo Gavotti, Viale Paleocapa, considerato quello principale della città, e infine Torre della Quarda o Torretta, uno dei simboli della città che si affaccia direttamente sul mare.

Ti abbiamo incuriosito parlandoti di una delle città più belle d’Italia? Parti alla scoperta di Savona e delle sue bellezze!